Vente OM : McCourt prêt à partir ? Un indice relance tout

Ce n’est un secret pour personne. Frank McCourt s’est toujours opposé à la vente OM. Le milliardaire américain envisage pourtant de nouvelles solutions concernant le futur proche de son club.

Vente OM : Frank McCourt face à un impératif économique

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L’Olympique de Marseille va vivre un été décisif. Entre difficultés économiques et fin de saison décevante, le club phocéen entame une phase de restructuration profonde. Frank McCourt a en effet opéré un changement de stratégie dans le but de redresser la barre. Le propriétaire de l’OM a repris en main la gestion de son bien.

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En nommant Stéphane Richard à la place de Pablo Longoria, le milliardaire américain lui a confié une mission précise pour cet été. L’OM devra impérativement combler un déficit de plus de 100 millions d’euros pour satisfaire aux exigences de la DNCG et de l’UEFA.

La porte ouverte à l’arrivée de nouveaux investisseurs

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Dans cette optique, plusieurs joueurs seront vendus lors du mercato. Ce dégraissage vise à assainir les finances du club. Des revenus commerciaux sont aussi devenus des impératifs. Raison pour laquelle Stéphane Richard a récemment effectué un voyage en Côte d’Ivoire afin de les partenariats économiques du club.

Cette réorganisation pourrait lancer un changement plus important à Marseille. Car la position de Frank McCourt en interpelle plus d’un. L’homme d’affaire américain, longtemps hermétique à la vente OM, ouvre désormais porte à des partenaires extérieurs. Il privilégie à présent un partage des responsabilités financières.

Une revalorisation de l’Olympique de Marseille

Cette décision relance naturellement les spéculations autour d’une possible cession partielle ou totale de l’OM. Sachant que Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, est régulièrement cité par les potentiels acquéreurs. Mais il ne s’agit pas d’une vente actée, plutôt d’une revalorisation.

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En valorisant son OM à plus d’un milliard d’euros, son message est clair : tout projet devra respecter ses ambitions. Car il souhaite démontrer que l’Olympique de Marseille est une structure économiquement pérenne et attractive avant d’envisager une cession totale ou partielle du capital.