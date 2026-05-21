Mercato Toulouse FC: Cloarec tente un gros coup à Motherwell

Le Toulouse FC accélère dans sa quête du successeur de Carles Martinez Novell. Les dirigeants toulousains ont désormais une priorité claire pour leur banc de touche ; Jens Berthel Askou, actuel entraîneur de Motherwell en Écosse.

Mercato Toulouse FC : Jens Berthel Askou séduit les Violets

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Arrivé à Motherwell l’été dernier, Jens Berthel Askou sort d’une saison particulièrement remarquée en Scottish Premiership. Sous ses ordres, le club écossais a terminé à une surprenante quatrième place du championnat et disputera les tours préliminaires d’une compétition européenne la saison prochaine.

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Avant de s’imposer comme entraîneur principal, Jens Berthel Askou a également construit son expérience comme adjoint au Sparta Prague et au FC Copenhague. Il a aussi dirigé plusieurs clubs nordiques au Danemark, en Suède et aux Îles Féroé. Le profil du Danois plaît fortement aux dirigeants toulousains.

Selon plusieurs médias écossais, dont le Herald Scotland, le Toulouse FC a officiellement transmis une offre au club écossais afin de recruter le technicien danois de 43 ans. Des négociations sont actuellement en cours entre les deux formations, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé à ce stade.

Le Celtic également attentif au dossier

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Le dossier reste toutefois encore ouvert pour le TFC. En Écosse, le nom de Jens Berthel Askou circule également du côté du Celtic Glasgow, récemment sacré champion. Le technicien danois ferait partie d’une short-list de plusieurs candidats suivis par le géant écossais.

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Malgré cette concurrence, Toulouse veut aller vite. Le club haut-garonnais espère boucler l’arrivée de son futur entraîneur avant le début du mercato estival. Selon la presse britannique, une indemnité avoisinant un million d’euros pourrait être nécessaire pour convaincre Motherwell de libérer son entraîneur.