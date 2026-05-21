Mercato OL : Alerte, départ d’un jeune attaquant de Lyon

Un attaquant de l’OL a annoncé son départ, juste dans la foulée de la publication des dates officielles d’ouverture du mercato d’été.

Mercato : Bryan Meyo officialise son départ de l’OL

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Le mercato estival 2026 ouvrira officiellement en France le 15 juin et refermera ses portes le 1er septembre. Idem en Angleterre. Il ouvrira un peu plus tard en Allemagne et en Espagne, soit du 1er juillet au 1er septembre. Quelques jours après l’adieu d’Endrick à l’OL, c’est au tour de Bryan Meyo d’annoncer son départ officiel du club rhodanien. Il part librement parce qu’il n’a pas été retenu à l’issue de con contrat aspirant.

Arrivé à l’académie de Lyon en 2019, le joueur de 20 ans n’a pas pu décrocher un premier contrat professionnel avec les Gones. Il a pourtant joué 45 matchs avec les U19 et a été capitaine dans cette catégorie. Le natif de Montpellier a aussi fait 16 apparitions avec la Réserve lyonnaise en National 3.

« Il est temps pour moi de m’envoler vers de nouveaux horizons. Plus qu’un chapitre, c’est une étape de ma vie qui se referme aujourd’hui. Une étape qui restera gravée en moi pour toujours », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Bryan Meyo regrette naturellement de n’avoir pas « foulé la pelouse du Parc OL », ce qui était son « rêve ».

Meyo se réjouit d’avoir porté le maillot lyonnais avec la Réserve

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Toutefois, il se réjouit de la formation reçue et de ses premières classes à l’Olympique Lyonnais. « Grâce à cette institution, j’ai eu l’honneur de porter ce magnifique maillot, de défendre ces couleurs et de connaître la responsabilité de porter ce brassard », a-t-il souligné.

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Notons par ailleurs que Bryan Meyo est devenu international gabonais en juin 2025. Il compte 4 sélections et 2 buts avec les Panthères. Avant de rejoindre la sélection du Gabon, il comptait 4 sélections avec l’Équipe de France U16 en 2021.