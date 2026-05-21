Champions League : Arsenal, Mikel Arteta prévient le PSG !

Le PSG veut faire le back to back en Ligue des Champions, Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal FC, s’est prononcé sur la finale de la compétition phare de l’UEFA le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie.

Mikel Arteta : « Six jours pour écrire une nouvelle page de l’histoire de ce club »

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Si le Paris Saint-Germain peut rêver à un doublé Ligue 1 et Ligue des Champions, c’est également le cas d’Arsenal FC, qui a remporté la Premier League, grâce au match nul de Manchester City face à Bournemouth (1-1), 22 ans après l’époque des Invaincibles. Présent en conférence de presse ce jeudi, Mikel Arteta a ouvertement annoncé la couleur pour la finale de la Champions League contre le Paris SG.

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« Demain et samedi, nous allons nous préparer au mieux, car nous devons élever notre niveau de jeu et nos standards afin d’être au top dimanche. Nous aurons un court moment pour soulever le trophée et partager ce moment avec nos proches, puis six jours pour écrire une nouvelle page de l’histoire de ce club », a prévenu le manager des Gunners.

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Pour rappel, Arsenal n’a jamais remporté la Coupe aux grandes oreilles de son histoire. Le match se tiendra le samedi 30 mai à 18h00 à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie. La rencontre s’annonce très disputée parce que les Parisiens sont déterminés à réaliser le back to back.

Le vestiaire du PSG est ultra motivé

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Présent lors du Media Day du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes s’est montré très confiant sur l’état du groupe du PSG. Le latéral gauche de 23 ans confirme que le vestiaire parisien est très motivé pour aller chercher cette deuxième étoile. L’international portugais se dit parfaitement préparé et prêt à relever le défi de Budapest.

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« Aujourd’hui je suis tranquille. Je me sens bien, je me suis reposé. Il y a encore 10 jours pour se reposer et faire tout ce que j’ai à faire pour arriver en forme. On est motivé. C’est une fierté d’être en finale deux fois d’affilée. L’équipe est bien.

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On sait que ça va être compliqué, ça va être un beau match contre une grande équipe. L’état d’esprit est au maximum », a déclaré Nuno Mendes, confirmant ainsi la motivation maximale du vestiaire de Luis Enrique à quelques jours de cette finale tant attendue.