Coup de théâtre à l’OM : Un entraîneur arrive cette semaine ?

Alors que l’aventure de Habib Beye touche à sa fin, la direction de l’OM accélère pour nommer son successeur. Cette semaine sera décisive pour la signature de Bruno Genesio.

Mercato OM : L’option Bruno Genesio prend de l’ampleur

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Les heures de Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille sont quasiment terminées. L’entraîneur sénégalais, excepté un revirement peu probable, va quitter le navire marseillais en cette fin de saison. L’élimination brutale en Coupe de France et la non-qualification en Ligue des champions ont visiblement scellé son sort en interne.

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Au point où la direction de l’OM tient déjà une liste de candidats pour le remplacer. Et un nom domine les débats : celui de Bruno Genesio. Le technicien français de 59 ans refuse jusqu’ici d’étendre son contrat expirant en juin avec le LOSC. Il est donc libre de négocier avec le club de son choix. Sa situation contractuelle a rapidement alerté Marseille.

Dénouement imminent pour sa signature

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La nouvelle direction de l’OM verrait en Bruno Genesio le profil le mieux adapté au projet actuel. Son expérience solide en Ligue 1 et sa capacité à restructurer des collectifs compétitifs, correspondent aux ambitions affichées par le nouveau président Stéphane Richard. Les discussions ont déjà débuté et le dénouement est proche.

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Selon les dernières indiscrétions de Foot Mercato, cette semaine sera décisive pour l’avenir de Bruno Genesio. Le natif de Lyon devra faire un choix. Prolonger à Lille pour disputer la Ligue des Champions, ou céder aux sirènes de l’OM pour relever un défi complexe ? Marseille espère en tout cas arracher son accord dans les jours à venir afin de lancer sereinement son mercato.