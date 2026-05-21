Ça brûle à l’OM : Genesio fait une curieuse réservation !

Cible de l’OM pour remplacer Habib Beye, Bruno Genesio semble déterminé à quitter le LOSC. L’entraîneur français vient de solliciter une société de déménagement… direction Marseille ?

Mercato OM : Bruno Genesio prépare ses valises de Lille

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Finalement, il n’est peut-être pas trop tôt pour connaitre le choix pour Bruno Genesio. L’entraîneur actuel du LOSC a conduit son équipe à une qualification en Ligue des champions. Malgré ce ticket européen, son sort à Lille n’est toujours pas réglé. Du moins, le coach de 59 ans hésite à signer un nouveau contrat dans le Nord.

Les avances de sa direction ne l’ont pas convaincu de prolonger. Ses envies de changer d’air sont très tenaces. Son bail avec le LOSC expirant dans quelques semaines, Bruno Genesio est libre de négocier avec le club de son choix. L’Olympique de Marseille profite de cette brèche pour le convaincre de rejoindre ses rangs.

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La direction marseillaise est prête à lui confier les rênes de l’équipe à la place d’un Habib Beye sur le départ. Cette approche de l’OM ne le laisse pas insensible. Au point où Bruno Genesio fait déjà ses valises en toute discrétion. Un détail dévoilé par So Foot trahit ses intentions. Il a en effet fait appel, ce mardi, à une entreprise de déménagement spécialisée dans la location de monte-meubles à Lille.

C’est confirmé, un déménagement en cours

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L’entreprise Monte Meuble Hauts-de-France a en effet confirmé que le service choisi était bel et bien celui d’un « déménagement », indique la source. Cela laisse peu de place au doute. Ces manœuvres logistiques sonnent à présent comme l’ultime signal de son départ du domaine de Luchin.

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Tout indique que Bruno Genesio est prêt à tourner la page lilloise. Reste désormais à savoir s’il acceptera de relever le défi olympien. Foot Mercato assurait récemment que le dénouement est proche entre les différentes parties.