Mercato Stade Rennais : Deux départs de poids programmés à Rennes  

La direction du Stade Rennais envisage de se séparer de deux joueurs lors du prochain mercato estival. Le technicien du club, Fanck Haise n’a pas encore donné son feu vert.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise déjà menacé de perdre deux piliers ?

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L’été pourrait être brûlant à Rennes. Arrivé sur le banc du Stade Rennais il y a quelques semaines, Franck Haise voit déjà plusieurs dossiers sensibles secouer son effectif. Et pas des moindres. Les cas de Seko Fofana et Ludovic Blas inquiètent sérieusement en interne comme chez les supporters bretons.

Deux cadres offensifs et peut-être deux départs majeurs dès ce mercato. Le dossier Seko Fofana prend de l’ampleur. Après un prêt réussi au FC Porto, le milieu ivoirien continue de séduire au Portugal. Les dirigeants portugais poussent désormais pour le conserver définitivement.

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Le coût du transfert reste élevé. Pourtant, à Porto, le sujet avance en interne. Les performances de Fofana ont convaincu. À Rennes, cette possible séparation pourrait créer des tensions. Car même si Fofana n’a pas encore joué sous les ordres de Franck Haise en Bretagne, leur histoire commune au RC Lens reste forte.

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À Lens, Fofana représentait le relais naturel de son entraîneur sur la pelouse. Un leader capable de tirer tout un groupe vers le haut. C’est aussi pour cela que beaucoup de supporters rennais veulent encore croire à des retrouvailles entre Haise et son ancien capitaine sous le maillot rouge et noir.

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L’autre dossier sensible est Ludovic Blas. Et là aussi, les interrogations grandissent. L’ancien joueur du FC Nantes entre dans sa dernière année de contrat. Rennes se retrouve donc face à un choix : prolonger son meneur offensif ou le vendre cet été pour éviter un départ libre en 2027.

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Le talent de Blas ne fait aucun doute. Techniquement, il reste l’un des joueurs les plus créatifs de l’effectif rennais. Mais son irrégularité continue d’alimenter les débats. Capable du meilleur sur certaines séquences, plus discret sur d’autres, il laisse planer une vraie incertitude sur son avenir à long terme. Perdre simultanément Seko Fofana et Ludovic Blas serait un coup dur considérable pour Rennes. Mais tout indique qu’ils vont partir cet été.

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