PSG Mercato : L’Atlético Madrid dit oui pour Julian Alvarez

Pour le prochain mercato estival, le PSG pourrait bien frapper un gros coup en allant chercher Julian Alvarez à l’Atlético Madrid. Et visiblement, le club espagnol serait ouvert à conclure le deal avec le Paris SG.

Mercato PSG : L’Atlético Madrid accepte de vendre Julian Alvarez

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Susceptible de quitter l’Atlético Madrid cet été, Julian Alvarez plaît énormément au Paris Saint-Germain, à Arsenal ou encore au FC Barcelone. Selon plusieurs médias espagnols, l’ancien attaquant de Manchester City donnerait sa priorité au PSG en cas de transfert lors du prochain mercato. Après avoir passé deux ans à Madrid sans glaner le moindre trophée, l’international argentin veut rejoindre un club, où il pourra commencer à gagner des titres majeurs.

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Et le Paris SG apparaît à ses yeux comme l’endroit idéal pour ses ambitions. Pas forcément vendeur, l’Atlético n’entend pas pour autant retenir le joueur contre son gré, mais exclut catégoriquement de renforcer un concurrent direct de Liga. En Espagne, certains expliquent même que les dirigeants madrilènes verraient d’un bon œil une vente XXL afin de financer plusieurs recrues lors du prochain mercato.

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En Espagne, certains médias expliquent que les dirigeants des Colchoneros verraient d’un bon œil une vente XXL afin de financer plusieurs recrues lors du prochain mercato. D’après La Cadena Ser, le club espagnol serait ouvert à une vente de leur buteur, conscient que cela permettrait de récolter une grosse somme et ainsi de renforcer massivement l’effectif de Diego Simeone. Mais il faudra passer par la caisse.

Le Paris SG prêt à mettre 150M€ pour Julian Alvarez ?

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Après avoir refusé l’offre du Barça, Julian Alvarez semble désormais se diriger tout droit vers un transfert au Paris SG. Par contre, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi devront s’apprêter à signer un très gros chèque puisque le deal pourrait atteindre les 150 millions d’euros.

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Urgent ! Le transfert de Julian Alvarez au PSG déjà bouclé ?

Un montant largement dans les cordes du club de la capitale française. L’affaire pourrait se conclure entre les différentes parties après la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie. Selon la presse anglaise, Julian Alvarez veut régler la question de son avenir avant le début de la Coupe du Monde de cet été.