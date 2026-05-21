Mercato Stade Rennais: Haise trouve un solide roc en Ligue 1

Le Stade Rennais veut faire ses emplettes au RC Lens lors du prochain mercato estival. La bataille est très rude.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise cible un crack du RC Lens

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À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, un nom commence à faire réfléchir au Stade Rennais. Celui de Malang Sarr. Le coach Franck Haise avance déjà ses pions. L’entraîneur rennais a récemment expliqué qu’il comptait partir sur une défense à quatre pour la saison 2026-2027.

Et justement, Malang Sarr a les atouts pour devenir le nouveau patron de la défense des Rouge et Noir. Libre en fin de saison, le défenseur français n’a toujours pas tranché pour son avenir. À 27 ans, il reste sur un exercice solide dans l’Artois avec 38 matchs disputés toutes compétitions confondues.

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Gaucher et expérimenté, il correspond parfaitement aux exigences tactiques de Franck Haise. D’ailleurs, plusieurs approches ont déjà eu lieu autour de sa situation. Un club de Ligue 1 s’est même renseigné concrètement ces derniers jours. Mais le vrai danger se trouve ailleurs. En Arabie Saoudite.

Malang Sarr disposerait d’un accord avancé avec Al-Diraiyah. Le club saoudien lui proposerait un contrat de deux ans, accompagné d’un salaire estimé à près de 600 000 euros mensuels. Soit environ cinq fois ses revenus actuels au RC Lens. À cela s’ajouterait une prime à la signature de 2 millions d’euros. Une offre hors marché pour Lens.

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Le RCL tente malgré tout de garder espoir. En interne, le club met en avant son projet sportif, la stabilité du groupe et surtout la Ligue des Champions. Mais face à une telle puissance financière, la tendance semble très compliquée à inverser. Rennes, lui, possède tout de même quelques arguments. Le premier s’appelle Franck Haise. Le second : sa capacité salariale, supérieure à celle de Lens. Pour l’instant, rien n’indique qu’un transfert soit réellement lancé.