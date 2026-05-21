Mercato OL : Un expert quitte Lyon, sur un gros échec !

Dans la foulée du départ d’Endrick de l’OL, Olivier Magne a officialisé son départ. Il quitte Lyon après seulement cinq mois. Et ça sent l’échec pour l’expert !

Mercato : Olivier Magne part de l’OL, « fier du travail accompli »

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Recruté par l’OL en janvier 2026, Olivier Magne intervenait spécialement dans le domaine de la préparation mentale dans l’équipe de Paulo Fonseca. Le besoin d’un préparateur mental se faisait sentir chez les des Gones, engagé dans trois compétitions cette saison. Ce qui a justifié son arrivée à Lyon. Mais il repart cinq mois plus tard.

Dans un message officialisant son départ, le « conseiller stratégique » indique que sa mission est terminée, avec la fin de la saison. « Fin d’une mission intense et passionnante au cœur de l’Olympique Lyonnais », a-t-il écrit, tout en se réjouissant du devoir accompli.

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« Arrivé en janvier pour accompagner le groupe pro, je repars fier du travail accompli sur l’exigence mentale et la cohésion. Un immense merci à la direction, à Paolo Fonseca et son staff, ainsi qu’à mon binôme Raphaël Homat pour cette synergie parfaite. Très heureux d’avoir apporté ma pierre à l’édifice cette saison », a déclaré le préparateur mental.

L’Olympique Lyonnais a pourtant été fragile mentalement en C1, en L1 et en CdF

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Un avis que Paulo Fonseca ne partage pas ! Lui qui a confié à L’Équipe : « je sentais que nous n’étions pas suffisamment forts mentalement. » Évidemment, les supporters rhodaniens aussi ne seront pas d’accord avec Olivier Magne, qui se satisfait de son travail, alors que Lyon a été fragile mentalement dans la deuxième moitié de saison, notamment lors des matchs décisifs.

En effet, l’équipe lyonnaise a été sortie prématurément en 8e de finale de la Ligue Europa par le Celta Vigo, alors qu’elle avait réalisé une bonne campagne en phase de ligue (7 victoires en 8 matchs). L’OL avait accroché le Celta à Vigo (1-1), mais s’était incliné à Décines (0-2) au retour, en mars dernier.

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En Coupe de France (CdF), le club rhodanien a été éliminé, encore au Groupama Stadium en mars, par le RC Lens aux tirs au but. Il avait pourtant réussi à remonter deux buts aux Lensois en deuxième période (2-2), avant de craquer.

En Ligue 1, le capitaine Corenbtin Tolisso et ses coéquipiers tenaient le billet pour la qualification directe en Ligue des champions, mais ils se sont écroulés lors deux dernières journées. Ils ont perdu le match contre Toulouse FC (2-1), qui n’avait plus rien a joué dans le championnat, puis ils se sont inclinés face au RC Lens (0-4) lors de l’ultime match décisif de la saison, à Lyon.

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Finalement, l’Olympique Lyonnais a terminé à la 4e place au classement de la Ligue 1 et passera par le 3e tour des préliminaires, puis les barrages, pour espérer rejoindre la phase de ligue de la C1.