Mercato PSG : Arsenal tient la solution pour Bradley Barcola

À une semaine de leur confrontation en finale de la Ligue des Champions, Arsenal continue de travailler sur le recrutement à venir de Bradley Barcola, attaquant du PSG. Le club anglais semble avoir trouvé la solution pour faire craquer le Champion de France.

Mercato PSG : Bradley Barcola rêve de la Premier League

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Pas complètement satisfait de son statut au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’ancien milieu offensif de l’OL envisagerait clairement de partir cet été et rêverait de la Premier League.

D’après le journaliste Alexis Bernard, la perspective de rejoindre le championnat anglais plaît énormément à Bradley Barcola, « et celle de porter les couleurs de Liverpool encore plus. » Les pensionnaires d’Anfield auraient donc relancé leurs contacts ces derniers jours, promettant à l’international français un rôle central dans l’équipe d’Arne Slot.

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Mais le spécialiste mercato de Sky Deutschland, Florian Plettenberg, Arsenal, Chelsea et le Bayern Munich seraient également positionnés pour recruter l’attaquant de 23 ans. D’ailleurs, les Gunners seraient en train de peaufiner leur plan pour tenter de faire craquer le Paris SG dans ce dossier.

Arsenal prêt à sortir 80M€ pour Bradley Barcola

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Selon la presse anglaise, Liverpool serait désormais « plus insistant que jamais » pour obtenir la signature de Bradley Barcola, après avoir déjà manifesté de l’intérêt pour le joueur l’année dernière. Le Sun rapporte que les Reds estiment que cet été représente une véritable opportunité de mettre enfin la main sur le protégé de Luis Enrique.

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De son côté, la direction du Paris Saint-Germain reste à l’écoute. Si Barcola exprime le souhait de partir, il ne sera pas retenu contre son gré. En Espagne, le site Fichajes révèle qu’Arsenal pourrait finalement rafler la mise contre un chèque de 80 millions d’euros.

Le journaliste Javier Parra Pena explique notamment que : « le conseil d’administration d’Arsenal prévoit de soumettre une offre formelle d’un montant respectable de 80 millions d’euros. Arsenal est convaincu que cette somme suffira à vaincre la résistance des champions de France et à s’offrir un joueur capable de changer la donne. »

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Il poursuit en précisant que « Arsenal sait que Liverpool suit également de près la situation de l’attaquant et souhaite donc accélérer les négociations. » Le dossier Barcola risque donc d’animer le prochain mercato d’été.