‎OM : Nwaneri, une grosse surprise venue d’Angleterre

‎Ethan Nwaneri n’a pas connu une grande saison à l’OM, mais son nom continue pourtant de circuler dans les hautes sphères du football anglais. Alors que son passage à Marseille semblait s’achever dans une certaine discrétion, le jeune talent prêté par Arsenal vient de recevoir un signal fort venu d’Angleterre.

‎OM : Nwaneri convoqué en équipe d’Angleterre

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‎Ses statistiques à l’OM ne racontent pas une histoire renversante. En onze apparitions, le jeune attaquant de 19 ans a alterné éclairs prometteurs et longues périodes d’effacement avec 2 buts et 1 passe décisive. Ceci, malgré une entrée remarquée face au RC Lens qui avait brièvement réveillé l’enthousiasme marseillais.

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‎Pourtant, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel n’a pas fermé la porte. Bien au contraire. Le technicien allemand a décidé d’intégrer Ethan Nwaneri au camp de préparation de l’Angleterre pour la Coupe du monde, prévu du 1er au 13 juin à Palm Beach, en Floride, avec deux rencontres amicales face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica.

‎Le pari caché de l’Angleterre

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‎Cette invitation n’a rien d’anodin. Elle traduit surtout la confiance persistante accordée à un joueur considéré outre-Manche comme un diamant encore brut. Dans le football moderne, le talent précède parfois les statistiques, et l’Angleterre semble décidée à polir sa pépite avant qu’elle n’explose réellement. ‎À Marseille, cette convocation pourrait presque laisser un léger goût d’inachevé.