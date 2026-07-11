Mercato ASSE : Un guerrier, prêt à tout, s’offre à Cathro

‎‎L’ASSE poursuit la construction de son effectif avec un recrutement qui répond autant aux besoins immédiats qu’aux ambitions futures du club. En affichant une détermination sans faille dès son arrivée, Mamour Ndiaye envoie déjà un message fort à Ian Cathro, à Loïc Perrin et à tout le peuple stéphanois.

‎Mercato ASSE : Mamour Ndiaye, un pari d’avenir qui ne doit rien au hasard

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‎L’AS Saint-Étienne n’a pas recruté un gardien par simple opportunité de marché. Les dirigeants stéphanois ont identifié un profil capable d’apporter de la concurrence à Gautier Larsonneur tout en s’inscrivant dans un projet de développement sur plusieurs saisons.

À seulement 20 ans, Mamour Ndiaye arrive de Sarpsborg 08 avec une expérience déjà acquise dans l’élite norvégienne et un contrat courant jusqu’en juin 2030. ‎Le directeur sportif Loïc Perrin a expliqué les raisons de cette arrivée sur le site officiel du club :

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« Mamour correspond au profil que l’on recherchait pour compléter notre effectif : c’est un gardien jeune, avec une marge de progression, qui a déjà acquis du temps de jeu dans un championnat de première division. Il arrive dans ce rôle de numéro deux, pour pousser Gautier Larsonneur vers le haut et profiter, dans le même temps, de son expérience pour grandir de son côté. » Une déclaration qui résume parfaitement la stratégie sportive des Verts.

‎Une ambition assumée dès les premiers mots

‎À peine officialisé, Mamour Ndiaye n’a pas cherché à cacher son enthousiasme. Le portier sénégalais sait qu’il rejoint une institution du football français où la pression est permanente, mais il affiche déjà une détermination qui devrait séduire les supporters du Chaudron. ‎Sur le site officiel de l’ASSE, le nouveau gardien s’est montré particulièrement ambitieux :

« L’ASSE est un club historique, que tout le monde espère connaître dans sa carrière. Je suis impatient de faire mes premiers pas en Vert. Ici, mon adaptation sera facilitée par ma maîtrise du français. J’ai envie de faire la connaissance de tous les supporters de ce club, de tous les Stéphanois en général. Je suis prêt à tout pour défendre les couleurs de ce club. » Une phrase, surtout la dernière, qui illustre son état d’esprit de compétiteur.

‎Une concurrence qui peut tout changer

‎Ce recrutement ne remet pas immédiatement en cause le statut de Gautier Larsonneur. En revanche, il crée une véritable émulation à un poste où la moindre baisse de régime peut coûter cher au plus haut niveau. C’est précisément ce que recherche le staff stéphanois avant le début de la saison.

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‎Pour Ian Cathro, disposer de deux gardiens capables de se tirer mutuellement vers le haut représente un avantage considérable. Les entraînements gagnent en intensité, le niveau d’exigence augmente et chaque joueur sait qu’il devra mériter sa place semaine après semaine.

‎Un recrutement cohérent pour les Verts

‎Sur le papier, l’opération apparaît particulièrement logique. L’ASSE investit sur un joueur jeune, déjà habitué au football professionnel, tout en sécurisant l’avenir à un poste stratégique. Le montant du transfert, estimé à environ 1,8 million d’euros, reste raisonnable pour un gardien possédant encore une importante marge de progression.

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‎Mais ce qui retient surtout l’attention, c’est le discours du nouveau venu. Les promesses ne garantissent jamais les performances, certes, mais afficher une telle détermination dès son arrivée témoigne d’une forte personnalité. Si Mamour Ndiaye confirme cette mentalité sur le terrain, Ian Cathro pourrait rapidement disposer d’un véritable guerrier entre les poteaux. Une excellente nouvelle pour une ASSE qui veut retrouver durablement les sommets du football français.