Mercato PSG : Accord conclu pour l’arrivée de Schjelderup ?

Les dirigeants du PSG dégotent un nouveau milieu de terrain au Portugal. Andreas Schjelderup pourrait débarquer à Paris cet été.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Andreas Schjelderup

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Le PSG cible un nouveau milieu de terrain pour animer son entrejeu. Le dossier prioritaire Ayyoub Bouaddi restant trop complexe, les dirigeants parisiens activent une autre piste. Ils ciblent Andreas Schjelderup selon PSGInside Actus. Ce jeune Norvégien évolue au Benfica Lisbonne. Ses statistiques impressionnent : il affiche 3 passes décisives en 5 matchs durant ce Mondial.

Le joueur séduit les recruteurs parisiens. Pourquoi ? Ses solides performances et sa polyvalence lui permettent d’occuper plusieurs postes au milieu. La bataille s’annonce rude pour le prodige de Benfica. Paris n’est pas seul sur le coup, car le profil du Scandinave attire l’Europe entière.

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L’AC Milan observe attentivement sa situation, tandis que deux autres écuries (une anglaise et une espagnole) prennent des renseignements concrets. Le Paris SG doit vite agir pour réussir ce coup. Pour éviter de se faire doubler sur ce dossier, le club francilien va devoir accélérer les négociations.

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À 22 ans, Schjelderup a la force dans les jambes et attire du beau monde. Il montre tout son potentiel depuis son arrivée au Benfica Lisbonne. Désormais, le joueur possède l’expérience requise pour les grands d’Europe. Paris va-t-il formuler une offre concrète ces prochains jours ? Sur Transfertmarkt, l’international norvégien vaut 30 millions d’euros. Mais tout indique que les dirigeants portugais vont demander plus avant de le céder.