Mercato OM : Lorenzi a un très gros dossier à régler d’urgence

‎L’OM et Grégory Lorenzi abordent un mercato estival sous haute tension, avec plusieurs décisions majeures à prendre dans les prochaines semaines. Derrière les nombreux départs attendus, un chantier inattendu pourrait rapidement devenir la priorité de la direction marseillaise.

Mercato OM : Le poste le plus sensible de l’été marseillais

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‎Le chantier du mercato olympien ne se limite pas aux joueurs de champ. Alors que l’Olympique de Marseille cherche à remodeler son effectif pour retrouver un équilibre économique, la question du gardien de but s’invite désormais au premier plan. Une éventuelle évolution de la situation de Geronimo Rulli obligerait Grégory Lorenzi et les dirigeants phocéens à revoir une partie de leur stratégie.

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‎Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Jérôme Alonzo a justement attiré l’attention sur ce dossier qu’il juge particulièrement délicat. L’ancien gardien estime qu’un départ de l’Argentin ne serait pas anodin : « On revient à un dossier gardien. Tu aimes ou pas Rulli, il a fait le travail pendant 2 ans. Il était un peu moins bien cette année. Je n’oublie pas les très bons matchs qu’il a fait. Bref, s’il s’en va, tu as un très gros dossier. »

‎Une équation financière qui change tout

‎Depuis plusieurs semaines, Marseille multiplie les réflexions autour des ventes afin d’assainir sa situation financière. Les dirigeants savent que certains sacrifices seront indispensables pour alléger une masse salariale devenue trop importante. Dans ce contexte, aucun joueur ne semble bénéficier d’un statut intouchable. ‎Cette orientation a d’ailleurs été confirmée par le président Stéphane Richard dans les colonnes de La Provence :

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« Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an. » Un discours qui illustre l’ampleur du défi auquel Lorenzi est confronté.

‎Un choix qui peut bouleverser toute la saison

‎Remplacer un gardien titulaire à Marseille n’a jamais été une mission ordinaire. L’environnement du Vélodrome, la pression populaire et les ambitions sportives rendent ce poste particulièrement exposé. Un recrutement raté pourrait rapidement fragiliser tout l’équilibre de l’équipe.

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Jérôme Alonzo insiste d’ailleurs sur cette particularité : « On le redit chaque année, tu as un boulot qui est un boulot de gardien et tu as un autre boulot qui est gardien à Paris ou à Marseille. C’est un gros chantier. » Une mise en garde qui rappelle combien le choix du dernier rempart dépasse largement la simple valeur sportive.

Lorenzi joue déjà une partie décisive

‎Le directeur sportif ne devra pas seulement vendre intelligemment. Il lui faudra également anticiper les conséquences de chaque départ. Si Geronimo Rulli venait à quitter l’OM, trouver un successeur capable d’assumer immédiatement la pression marseillaise deviendrait une priorité absolue.

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‎Le mercato réserve toujours son lot de surprises, mais certains dossiers pèsent davantage que d’autres. Celui du gardien pourrait bien être le véritable test de Grégory Lorenzi. Réussir cette opération renforcerait immédiatement la crédibilité du nouveau projet olympien. À l’inverse, une mauvaise décision risquerait de poursuivre les turbulences d’un club qui cherche enfin à retrouver de la stabilité.