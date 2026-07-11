Mercato FC Nantes : Kita tremble, un transfert XXL se complique

Le FC Nantes croyait pouvoir accélérer. Mais le dossier Mathieu Cafaro reste loin d’être bouclé. Malgré l’intérêt affirmé des Canaris, la concurrence s’intensifie et les obstacles se multiplient.

Mercato FC Nantes : Mathieu Cafaro s’éloigne de Nantes

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Le FC Nantes s’active pour renforcer son attaque. Mais pour Mathieu Cafaro, la situation se corse sérieusement. Les Kita ciblent prioritairement ce milieu de 29 ans. Il faut dire que le joueur possède un CV séduisant. Passé par Toulouse, Reims, le Standard de Liège et l’AS Saint-Étienne, il a de la bouteille et peut aider les Jaune et Vert.

Sa polyvalence plaît énormément. Capable d’animer les ailes ou de s’installer dans l’axe, il apporterait une expérience précieuse du haut niveau. Actuellement sous contrat avec le Paris FC, le joueur n’est pas libre. Son transfert dépendra de la position de ses dirigeants actuels.

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Arrivé en janvier 2025 en provenance de l’ASSE, le milieu offensif est lié au PFC jusqu’en 2027. Les recruteurs nantais guettent la moindre faille. Leur plan ? Convaincre le club francilien de céder son joueur pour ensuite lui offrir un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une saison bonus. Mais une rude concurrence complique le dossier.

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Courtisé, le Parisien garde une excellente cote sur le marché des transferts. Selon les informations de Ouest-France, plusieurs clubs concurrents ont déjà manifesté leur intérêt, ce qui risque de faire grimper le tarif. Nantes a pourtant besoin de lui. Les Canaris recherchent ce profil. L’ex-Stéphanois demeure donc une priorité, bien que l’issue de l’opération reste incertaine. En attendant, les pensionnaires de la Beaujoire explorent d’autres pistes offensives, notamment celle menant à Killian Corredor.