Mercato OM : Urgent ! Marseille tient le remplaçant de Rulli

Alors que l’avenir de Geronimo Rulli alimente les interrogations sur le mercato, l’OM aurait déjà trouvé un premier nom pour sécuriser ses cages. Il s’agit de Stole Dimitrievski, un gardien chevronné au profil aussi impressionnant que rassurant.

‎Mercato OM : Marseille Avance ses pions pour l’après-Rulli

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‎Le calme apparent du Vieux-Port masque souvent des remous souterrains. Et du côté de la Commanderie, le poste de gardien semble déjà faire partie des dossiers urgents de l’été. Selon les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille surveille de près Stole Dimitrievski afin d’anticiper un éventuel départ de Geronimo Rulli.

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‎À 32 ans, l’international macédonien ne débarquerait pas à Marseille avec un CV vide comme une tribune un lundi matin. Fort de 88 sélections avec la Macédoine du Nord et d’une solide expérience en Espagne, le dernier rempart du FC Valence coche plusieurs cases recherchées par le club phocéen : expérience, leadership et fiabilité dans les moments de turbulence.

🧤 PARADÓN DE STOLE DIMITRIEVSKI pic.twitter.com/2BOlUDiawb — Córner Che🦇 (@Corner_Che) March 21, 2026

‎Un gardien forgé dans l’adversité

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‎L’histoire récente de Dimitrievski ressemble à ces scénarios que les entraîneurs adorent raconter dans les vestiaires. Relégué au second plan pendant une partie de saison à Valence, le portier a attendu son heure avec patience avant de bondir sur sa chance après la blessure de Julen Aguirrezabala.

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‎Depuis, le Macédonien a retrouvé une place de titulaire sans jamais regarder dans le rétroviseur. Dix-neuf rencontres disputées cette saison et des performances solides ont fini de convaincre les observateurs ibériques. Son nom avait même circulé autour du FC Barcelone il y a quelques mois, preuve qu’il ne s’agit pas d’un simple pari de circonstance.

‎Valence verrouille déjà le dossier

‎Mais voilà où le scénario marseillais pourrait prendre un virage brutal. Toujours selon Foot Mercato, le FC Valence n’entend pas laisser filer son gardien aussi facilement. Le club espagnol préparerait l’activation imminente d’une clause permettant de prolonger automatiquement son contrat jusqu’en 2028.

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‎Le mécanisme est clair : une indemnité de 500 000 euros serait versée au joueur pour sécuriser son avenir. ‎Dans les coulisses du mercato, Marseille sait une chose : attendre, c’est parfois perdre. Et en matière de gardien, l’erreur coûte souvent plus cher qu’un mauvais recrutement offensif.