Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un buteur proche de signer

La Juventus change de décision pour faciliter le transfert de l’un de ses indésirables. Le Stade Rennais est chaud pour boucler l’opération.

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La Juventus abandonne l’idée d’un transfert sec de Loïs Openda cet été. Les dirigeants italiens espéraient vendre définitivement le joueur pour récupérer leur mise. Le Stade Rennais et deux autres cadors de Ligue 1 flairent le coup. Mais la réalité du marché est tout autre. Selon La Gazzetta dello Sport, Turin privilégie désormais un prêt pour permettre au buteur de se relancer.

Après une saison XXL au RB Leipzig (28 buts), Openda a déçu en Italie. Son transfert à la Juventus, un prêt avec obligation d’achat de 44 millions d’euros, est un fiasco. Avec un seul but en 24 matchs de Serie A, son rendement est insuffisant. Impossible, donc, de le revendre au prix fort cet été. L’objectif de la Vieille Dame est de prêter le Belge pour faire remonter sa cote avant de tenter une vente l’année prochaine.

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Cette nouvelle décision réjouit Rennes, Lens et Lyon. Un transfert définitif était financièrement impossible pour les clubs français, mais un prêt change tout. La Ligue 1 devient une destination probable. Les Sang et Or rêvent de retrouver leur ancien international, auteur de 21 buts sous leurs couleurs en 2022-2023.

Le club breton possède un atout de poids. Il mise sur la connexion entre Franck Haise et son ancien joueur pour faire pencher la balance. Lyon bouge les lignes et surveille de très près les moindres détails du dossier. Un point doit être également réglé pour faciliter la tâche aux prétendants français.

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Loïs Openda touche plus de 7 millions d’euros bruts par an à Turin. Pour la Ligue 1, ce salaire est un mur. Les discussions bloqueront si la Juventus n’accepte pas de prendre en charge une grande partie de cette rémunération. Le dossier s’annonce complexe, mais la porte est ouverte. En acceptant le principe d’un prêt, la Juventus offre une vraie chance aux clubs français de tenter leur coup dans les prochaines semaines.