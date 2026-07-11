Mercato OM : Genesio tient le profil parfait pour son attaque

‎‎L’OM et Bruno Genesio avancent sur plusieurs pistes offensives sur le mercato afin de préparer une saison qui s’annonce exigeante. Et ce, dans un contexte où le secteur de l’attaque pourrait être profondément remodelé. Malgré une marge financière réduite, le club marseillais continue d’explorer les opportunités, et le nom de Martin Terrier revient avec insistance. Un profil qui pourrait être celui qu’il faut aux Phocéens.

‎Mercato OM : ça devient sérieux pour Terrier

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‎À Marseille, le chantier offensif est devenu une priorité. Avec les possibles départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, les dirigeants savent qu’ils devront rapidement apporter de nouvelles garanties devant le but. Dans cette optique, Martin Terrier apparaît comme un candidat crédible grâce à son expérience du championnat de France et à sa polyvalence.

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‎L’attaquant de 29 ans, aujourd’hui au Bayer Leverkusen, possède un profil apprécié pour sa qualité technique, sa capacité à évoluer sur plusieurs postes et sa connaissance de la Ligue 1. Selon les informations évoquées, son nom figure parmi les joueurs suivis par la cellule de recrutement dirigée par Grégory Lorenzi. Une piste qui alimente naturellement les débats autour du mercato marseillais.

‎Un profil qui séduit… mais qui interroge

‎Sur le plateau de L’Équipe de Greg, le journaliste Grégory Ascher s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée de voir Martin Terrier rejoindre l’OM. « Je trouve que c’est une super idée. C’est un joueur qui a un talent fou. Martin Terrier, il ne faut pas oublier, à un moment donné, ça frappait à la porte de l’équipe de France. A l’OM, c’est typiquement le genre de joueur je trouve, sous Genesio, qui connait la Ligue 1, qui a le niveau pour terrasser 16 équipes sur 18 », a-t-il déclaré. ‎Un avis loin d’être partagé sans réserve.

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Toujours sur La Chaîne L’Équipe, Nabil Djellit a préféré appeler à la prudence. Selon lui, le défi marseillais ne se limite jamais aux qualités sportives. « Il faut juste se poser la question parce qu’on a eu des joueurs comme ça qui sont arrivés à l’OM, est-ce que lui peut jouer à l’OM ? Pas en terme de niveau, mais en terme de personnalité. Je me souviens de Valère Germain par exemple. On disait que c’était une super idée, qu’il était fait pour l’OM. Rongier a réussi ? Quand tu es Rongier, tu es plus tranquille que quand tu es attaquant. Attaquant, tu as intérêt à planter », a-t-il expliqué.

‎Marseille face à un véritable pari

‎Le contexte rend cette réflexion encore plus importante. L’OM doit renforcer son effectif tout en composant avec des contraintes économiques. Chaque recrutement devra donc offrir un rendement immédiat, sans laisser de place à l’erreur. ‎Dans une ville où les attaquants vivent sous une pression permanente, les statistiques ne suffisent pas. Il faut également posséder une personnalité capable de supporter les attentes du Vélodrome.

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C’est précisément ce point qui nourrit les interrogations autour de Martin Terrier. ‎Sur le papier, l’idée possède une vraie logique. Martin Terrier connaît parfaitement la Ligue 1, affiche une expérience solide et dispose des qualités techniques recherchées pour apporter de la créativité et de l’efficacité à l’attaque marseillaise. Son adaptation pourrait ainsi être plus rapide que celle d’un joueur découvrant le championnat. ‎Mais réussir à l’Olympique de Marseille demande bien davantage que du talent.

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L’environnement marseillais exige un caractère affirmé, une grande résistance à la pression et une efficacité constante devant le but. Si les dirigeants parviennent à réunir ces critères, cette piste pourrait devenir l’un des dossiers les plus intéressants de l’été. Dans le cas contraire, Marseille devra poursuivre ses recherches pour trouver l’avant-centre capable de répondre aux immenses attentes du Vélodrome.