‎Mercato PSG : Une folie à 50M€ pour remplacer Chevalier ?

‎Le PSG pourrait bien rouvrir un dossier important cet été : celui du gardien de but. Alors que les débats persistent autour de Lucas Chevalier malgré une concurrence plus affirmée avec Matveï Safonov, le club parisien surveillerait de près Mile Svilar, un profil expérimenté dont le prix annoncé avoisinerait les 50 millions d’euros.

‎Mercato PSG : Le Paris SG veut refermer le chantier des gardiens

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‎À Paris, certains postes deviennent vite des sujets sensibles. Celui du gardien en fait partie. Malgré les espoirs placés en Lucas Chevalier, les hésitations aperçues au fil de la saison auraient poussé les dirigeants à réfléchir à une solution plus rassurante pour les grandes soirées européennes. ‎Selon les informations de Calciomercato, le nom de Mile Svilar circule désormais dans les bureaux parisiens.

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À 26 ans, le dernier rempart de la Roma s’est imposé comme une valeur sûre en Serie A grâce à sa régularité, son calme dans les moments de tempête et sa capacité à répondre présent sous pression. Une denrée rare dans un club où chaque erreur finit souvent en sujet national avant même le coup de sifflet final.

‎Un profil séduisant, mais une addition salée

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‎Si Paris apprécie le profil du portier serbo belge, le dossier s’annonce toutefois loin d’être simple. Sous contrat jusqu’en 2030 avec la Roma, Mile Svilar représente aujourd’hui un pilier de l’effectif italien. Son départ créerait un vide sportif important, ce qui explique la fermeté du club romain.

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‎Toujours selon Calciomercato, un montant proche des 50 millions d’euros pourrait être nécessaire pour convaincre les dirigeants italiens. Une somme importante, même pour le PSG, mais qui traduit aussi un constat devenu évident : Paris ne cherche plus seulement un gardien prometteur, mais un homme capable d’éteindre définitivement le débat dans les cages.