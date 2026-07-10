Mercato OM : L’Atlético a un accord surprise à Marseille !

La direction de l’OM peut se frotter les mains. Alors que son attaquant Mason Greenwood se dirigeait du côté de Fenerbhaçe, l’Atlético de Madrid a surpris tout le monde en rebattant les cartes.

Mercato OM : Greenwood favorable à une arrivée à l’Atlético Madrid

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Le feuilleton Mason Greenwood connait un nouveau rebondissement. L’attaquant de l’Olympique de Marseille semblait se diriger vers transfert à Fenerbahçe. Les négociations entre les deux écuries paraissaient même en très bonne voie. Sauf que le joueur de 24 aurait finalement une préférence pour l’Atlético Madrid.

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L’Équipe laisse entendre que Mason Greenwood serait très favorable à une arrivée en Liga. Un championnat qu’il connait bien pour avoir évolué à Getafe. L’ailier polyvalent aurait ainsi confié ses intentions à ses coéquipiers marseillais à la Commanderie. Son choix provoque immédiatement un regain de confiance chez les Colchoneros.

Des discussions en vue avec Diego Simeone

L’Atlético Madrid aurait formulé une proposition globale de 50 millions d’euros pour le détourner de Fenerbhaçe. Ce montant est supérieur à celui proposé par la formation turque. Cela permettrait à l’OM de réaliser la plus grosse vente de son histoire. L’aboutissement du deal dépendra néanmoins de plusieurs paramètres financiers.

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Les commissions d’agents, la clause spécifique permettant au joueur de toucher 8,5 % du prix de son transfert sont évoqués. Diego Simeone souhaiterait aussi engager des discussions directes avec le joueur avant de finaliser cette opération. L’OM semble pour le moment bien parti pour y trouver son compte dans ce dossier XXL.