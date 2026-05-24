‎PSG : Luis Enrique prépare une énorme surprise face à Arsenal

‎Le PSG et Luis Enrique avancent vers le rendez-vous le plus attendu de leur saison avec un parfum d’incertitude. À quelques jours de la finale de Ligue des champions face à Arsenal FC, le technicien espagnol semble prêt à faire un choix fort dans son onze entrant.

‎PSG : Luis Enrique prêt à se passer de Hakimi

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‎Au PSG, rien ne semble figé. Derrière les portes du centre d’entraînement, une hypothèse gagne doucement du terrain : celle d’un banc inattendu pour Achraf Hakimi. Un scénario qui aurait semblé inimaginable il y a encore quelques semaines tant le Marocain reste un homme clé du système parisien. ‎Mais le football de très haut niveau n’a jamais fait de cadeaux aux joueurs à court de rythme.

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Écarté des terrains depuis la demi-finale aller contre le Bayern Munich le 28 avril, Hakimi n’a toujours pas retrouvé la compétition. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Dominique Sévérac a livré une analyse tranchée : « Je pense que Hakimi ne jouera pas en finale contre Arsenal et que Zaïre Emery sera latéral droit. Hakimi a débranché depuis le 28 avril, au match aller contre le Bayern Munich en demi-finale. »

‎Le pari Zaïre Emery prend de l’épaisseur

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‎L’idée d’un repositionnement de Warren Zaïre-Emery sur le côté droit n’a rien d’un simple coup de poker. Luis Enrique apprécie sa discipline tactique, sa qualité de relance et sa capacité à fermer les espaces. Dans une finale disputée à très haute intensité, ces paramètres peuvent compter autant qu’une accélération spectaculaire. ‎Le technicien espagnol a souvent privilégié les joueurs pleinement opérationnels physiquement.

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Face à une équipe d’Arsenal réputée pour son pressing féroce et ses transitions rapides, le moindre déficit athlétique peut devenir un piège redoutable. Sévérac a d’ailleurs insisté sur cet aspect avec une formule mordante : « On parle d’une finale de Ligue des Champions… 28 avril 30 mai, 32 jours sans jouer, pardon… Ce n’est pas la finale contre Melun. »

‎Un choix fort qui peut redessiner la finale

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‎Cette possible surprise raconte surtout une chose : Luis Enrique ne veut aucun compromis au moment de bâtir son équipe. Même un joueur majeur comme Hakimi pourrait être sacrifié au nom de l’équilibre collectif et de la condition physique. ‎La réponse claire qui se dessine aujourd’hui reste prudente mais limpide : Hakimi n’est pas assuré d’être titulaire face à Arsenal.