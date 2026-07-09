ASSE : Premier match amical, déjà un casse-tête pour Cathro

L’ASSE enregistre plusieurs joueurs absents et indisponibles, pour le premier match amical de préparation estivale, contre .

ASSE : Ian cathro privé de 9 joueurs pour le 1er match amical

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Une dizaine de jours après le début de sa préparation estivale, l’ASSE va disputer son premier match amical. Ce sera ce samedi 11 juillet face à FC Biel-Bienne (club suisse) à l’Envol Stadium. Pour ce premier match-test, Ian Cathro va se présenter avec une équipe réduite.

Plusieurs joueurs de l’effectif des Verts ne sont pas encore opérationnels. Les uns sont à l’infirmerie et les autres, dont Mahmoud Jaber, sont en reprise adaptée.

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Selon les informations de Peuple-Vert, Nadir El Jamali, Maarten-Chris Paalberg, Chico Lamba, Paul Eymard, Lassana Traore et Djylian N’Guessan sont d’ores et déjà forfaits pour la rencontre de l’AS Saint-Etienne à Andrézieux-Bouthéon.

Augustine Boakye et Ben Old aussi sont absents. Ayant participé à la Coupe du monde avec respectivement le Ghana et la Nouvelle-Zélande, ils bénéficient de vacances prolongées à la suite de leur élimination.

La première de Sohaib Naïr et Jakob Breum

En revanche, les deux premières recrues estivales : Sohaib Naïr et Jakob Breum seront de la partie. Ils ont bien intégré le groupe du nouvel entraîneur. Le défenseur central et le milieu offensif devraient disputer leur premier match sous le maillot vert.

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Il faut rappeler que l’ASSE a repris les entraînements le 1er juillet, mais les séances sont à huis clos, à cause des travaux à L’Etrat.