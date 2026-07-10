ASSE : La folle promesse de KSV à Saint-Étienne !

‎L’ASSE refuse de laisser la déception sportive définir son avenir. Derrière les résultats, les dirigeants affichent une ambition intacte, soutenue par une ferveur populaire exceptionnelle et un engagement clair adressé aux élus locaux.

‎ASSE : Le Chaudron reste le cœur battant des Verts

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‎L’AS Saint-Étienne traverse une période où les performances sportives alimentent les débats. Pourtant, en coulisses, le club continue d’afficher une solidité qui dépasse largement le terrain. Dans Les Échos, Cédric Chambaz, directeur général adjoint chargé de la marque, du marketing et de la communication, dévoile plusieurs indicateurs démontrant que les Verts conservent un rayonnement rare dans le football français.

‎Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’étude relayée montre que Geoffroy-Guichard demeure une référence nationale, notamment grâce à son ambiance régulièrement saluée comme la meilleure de France.

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Plus révélateur encore, près de sept supporters sur dix présents dans les tribunes viennent de l’extérieur de la métropole stéphanoise. Une donnée qui confirme que l’ASSE continue de fédérer bien au-delà de son territoire historique, malgré une saison qui n’a pas répondu aux attentes sportives.

‎Une confiance renforcée entre le club et la Métropole

‎Ces éléments confortent également la position de Régis Juanico, maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole. Alors que des interrogations circulaient sur l’avenir de Geoffroy-Guichard, l’élu a tenu à mettre un terme aux spéculations.

Sa position est sans ambiguïté : « Le stade reste la propriété de Saint-Étienne Métropole et il n’est absolument pas question de le vendre ». ‎Cette déclaration s’appuie sur un modèle économique que la collectivité juge efficace.

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L’ASSE verse chaque année une redevance de 1,6 million d’euros pour l’utilisation de l’enceinte, tandis que l’étude évoquée par Cédric Chambaz indique qu’un euro investi par la Métropole génère six euros de retombées économiques pour le territoire. Pour les responsables locaux, Geoffroy-Guichard représente donc bien plus qu’un simple stade : il constitue un véritable moteur économique et social.

‎Une promesse qui nourrit l’espoir des supporters

‎L’attachement populaire reste l’un des plus grands atouts du club. Tous les quinze jours, des centaines de supporters parcourent parfois plus de 500 kilomètres afin de retrouver leur équipe dans le Chaudron. Une fidélité qui résiste aux difficultés sportives et qui distingue encore l’ASSE dans le paysage du football français.

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‎L’événement « Tous en Vert », organisé pour célébrer le cinquantième anniversaire de l’épopée européenne, a également illustré cette passion intacte. Habitants, commerçants et amoureux des Verts ont transformé la ville en immense vitrine aux couleurs du club.

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Cet enthousiasme nourrit naturellement les ambitions de la direction, qui a adressé un message particulièrement attendu aux responsables locaux. « Les dirigeants m’ont dit qu’ils feraient tout pour remonter », a ainsi révélé Régis Juanico. Une déclaration qui ressemble à un engagement fort envers tout un territoire.

‎Une ambition crédible, mais qui devra être confirmée

‎Cette promesse ne garantit évidemment pas une remontée automatique en Ligue 1. Le championnat reste exigeant, la concurrence sera rude et les discours devront rapidement laisser place aux résultats. Toutefois, afficher une ambition claire constitue déjà un signal important après une saison frustrante.

Les supporters attendent désormais des actes, sur le terrain comme dans la construction du projet sportif. La véritable force de l’ASSE réside dans ce lien unique entre le club, son stade et son territoire. Peu d’équipes françaises peuvent encore compter sur une telle fidélité populaire malgré les difficultés. Les chiffres dévoilés par Les Échos et les déclarations de Cédric Chambaz comme de Régis Juanico montrent que le projet stéphanois conserve des fondations solides.

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Si KSV et les dirigeants parviennent à transformer cette dynamique économique et populaire en réussite sportive, alors la promesse de « tout faire pour remonter » pourrait rapidement devenir bien plus qu’un simple message d’espoir : le point de départ d’un véritable renouveau pour les Verts.