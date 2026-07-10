Mercato OM : Fekir à Marseille avec Genesio ? L’idée qui affole

‎L’OM voit naître une rumeur mercato qui fait déjà réagir une partie de ses supporters à quelques semaines de la reprise. Le nom de Nabil Fekir circule avec insistance, alimenté par son passé commun avec Bruno Genesio et par plusieurs prises de position relayées ces derniers jours.

‎Mercato OM : Nabil Fekir enflamme les débats à Marseille

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‎L’idée d’un rapprochement entre l’Olympique de Marseille et Nabil Fekir n’émane pas d’une information officielle, mais elle prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Jazira, l’ancien international français se retrouve au cœur des discussions estivales autour du mercato marseillais. ‎Selon Le Phocéen, plusieurs supporters olympiens voient en Fekir une opportunité intéressante.

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« Libre depuis le 1er juillet, Nabil Fékir cherche un nouveau défi après son départ d’Al-Jazira. À bientôt 33 ans, l’ancien Lyonnais représente une option sans indemnité de transfert. Et si l’OM regardait ce dossier avec curiosité ? Le lien fort entre Fékir et Bruno Genesio, nouvel entraîneur marseillais, intrigue forcément, même si le joueur privilégie pour l’instant le Golfe et reste ouvert à tout projet intéressant, en Europe, en Espagne ou ailleurs dès cet été », souligne le média marseillais.

🔵🔎 Le nom de Nabil Fekir a été suggéré à l’OM par des supporters et même par @lephoceen !



Le joueur de 32 ans avait explosé sous les ordres de Genesio à Lyon.



👉 Il est libre de tout contrat, l’OM doit-il tenter da chance cet été ?#TeamOM | #MercatOM #OM pic.twitter.com/lfm75ywuiK — Peuple Olympien (@peupleolympien) July 8, 2026

‎Les retrouvailles avec Genesio alimentent les spéculations

‎Le principal argument avancé par les partisans de cette piste reste la relation entre Bruno Genesio et Nabil Fekir. Sous les ordres du technicien, à l’Olympique Lyonnais, le meneur de jeu avait atteint l’un des sommets de sa carrière.

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‎Lors de l’exercice 2017-2018, Fekir avait notamment signé une saison remarquable avec 23 buts et 8 passes décisives, des statistiques qui avaient confirmé son statut de leader offensif. Cette réussite commune nourrit aujourd’hui les spéculations autour d’éventuelles retrouvailles à Marseille.

‎Une opportunité séduisante… mais loin d’être concrète

‎Sur le papier, recruter un joueur libre représente toujours un avantage financier. L’OM n’aurait aucune indemnité de transfert à régler, un élément qui peut compter dans la construction de son effectif.

‎Pour autant, rien ne laisse penser qu’un dossier soit actuellement ouvert entre les différentes parties. D’après Le Phocéen, Fekir privilégierait toujours un retour dans le Golfe, tout en restant attentif aux projets susceptibles de relancer sa carrière en Europe.

Une rumeur de plus dans le mercato marseillais

‎Cette rumeur illustre parfaitement le fonctionnement du mercato. Un entraîneur retrouve un ancien joueur, un profil devient libre et l’imagination des supporters fait le reste. Le lien entre Bruno Genesio et Nabil Fekir existe bel et bien, mais cela ne suffit pas à transformer une idée en négociation.

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‎Si Marseille recherche de l’expérience et de la créativité, le profil de Fekir possède des arguments. Toutefois, son âge, son état de forme après son passage aux Émirats et ses priorités actuelles invitent à la prudence. À ce stade, il s’agit davantage d’une piste évoquée par les supporters et Le Phocéen que d’un véritable dossier mercato.