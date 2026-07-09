Mercato : Urgent ! L’OL assène un terrible coup au PSG !

En concurrence avec le PSG pour la signature d’un jeune congolais, l’OL a réussi à damer le pion au club de la capitale française. Explications.

Mercato : L’OL plus convaincant que le PSG

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D’après les informations du journal L’Équipe, l’OL serait sur le point d’enregistrer la signature de Sambi Mbungu. À l’affût sur le marché des jeunes talents, le PSG a tenté de convaincre le milieu de terrain du SM Caen, mais le forcing des Rouge et Bleu n’a pas été suffisant. Le jeune congolais a dit oui aux Gones pour la signature de son premier contrat professionnel.

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Sambi Mbungu va ainsi quitter les rangs pour du Stade Malherbe de Caen pour s’engager avec l’OL sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2029. Le quotidien sportif assure que le jeune homme va passer sa visite médicale et parapher son bail dans les heures à venir. Considéré comme un futur crack à son poste, Sambi Mbungu a poussé l’OL à devancer plusieurs clubs français, dont le Paris Saint-Germain.

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Après les signatures de Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo, l’Olympique Lyonnais frappe un super coup avec Cluver Sambi Mbungu. Âgé de 17 ans, le milieu caennais sort d’une saison convaincante avec la réserve du Stade Malherbe, avec notamment 3 buts en 19 matchs. À en croire le journaliste Loïc Tanzi, outre le PSG, le RB Leipzig était également opposé à Lyon dans ce dossier.

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« L’OL a surtout devancé le PSG dans ce dossier, qui a essayé jusqu’au bout de dérouter le joueur. Leipzig était également très présent. Cluver Sambi Mbungu devrait passer sa visite médicale à Lyon dans les prochaines heures », explique le spécialiste mercato de L’Équipe.

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Le journaliste Hugo Guillemet rapporte que le Paris SG, conscient de son retard, a tenté d’arracher la signature de Sambi Mbungu jusqu’au bout. En vain, puisque le joueur est resté ferme sur son choix de rejoindre la réserve de l’Olympique Lyonnais.