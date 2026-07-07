Mercato OM : Accord, un crack camerounais quitte Marseille

Le dégraissage se poursuit à l’OM durant ce mercato. La direction phocéenne vient de séparer du jeune défenseur camerounais Rony Mimb Baheng au profit de Pau FC.

Mercato : L’OM envoie Rony Mimb Baheng à Pau

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille entame ce mercato estival avec un impératif. La direction phocéenne doit absolument dégraisser son effectif afin de satisfaire aux exigences de la DNCG. C’est dans cette optique que plusieurs cadres de l’OM sont poussés vers la sortie. À commencer par Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Leonardo Balerdi.

Lire aussi : Mercato OM : Urgent, Aubameyang tient un accord !

Le centre de formation de l’OM n’est pas épargné. Puisque les dirigeants phocéens vont se séparer d’un jeune talent. La Minute OM le confirme, Rony Mimb Baheng va quitter le navire olympien. Le défenseur central de 21 ans n’a pas vraiment eu l’occasion de s’exprimer les pros. Il a disputé 24 matchs de Ligue 3 cette saison.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Enorme revirement pour Aubameyang à Marseille ?

À voir

Mercato : Le Paris SG change de stratégie pour Yan Diomande

Ça chauffe à l’OM : L’AS Rome surenchérit pour Greenwood

Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la tendance, Rony Mimb Baheng a fait le choix de s’en aller. Le natif de Douala va poursuivre sa carrière à Pau FC, comme l’indique la source. Il tentera donc de confirmer son potentiel sous les couleurs paloises. Tandis que l’OM continue d’avancer sur son mercato, en cherchant à assainir ses finances.