Mercato OL : Nouvelle signature à Lyon en défense

L’OL a sécurisé un talent sorti de son centre de formation, en lui offrant un premier contrat professionnel.

Mercato : Steeve Kango décroche son premier contrat professionnel à l’OL

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Lancé en Ligue Europa, la saison dernière, Steeve Kango pourra poursuivre sa progression avec l’équipe professionnelle de l’OL. Il est désormais détenteur d’un premier contrat professionnel. Pressentie depuis quelques semaines, la signature du jeune défenseur est désormais officielle.

Il a paraphé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2029, ce mardi. L’arrière latéral droit est récompensé de ses performances avec la Réserve des Gones, comme le souligne le club rhodanien : « Steeve Kango s’est distingué au fil de son parcours par sa générosité, sa solidité et son sérieux« .

Premier contrat professionnel pour Steeve Kango ❤️💙



Notre jeune latéral droit est désormais lié à l'OL jusqu'au 30 juin 2029 🙌 — Olympique Lyonnais (@OL) July 7, 2026

Le joueur de 19 ans a disputé une cinquantaine de matchs avec l’équipe réserve de l’Olympique Lyonnais et il a été capitaine chez les jeunes à plusieurs reprises. Avec l’équipe professionnelle, il a fait 4 apparitions en Ligue 1 et 2 en Ligue Europa la saison dernière.

Âgé de 19 ans, Steeve Kango s’est distingué au fil de son parcours par sa générosité, sa solidité et son sérieux. Il a également disputé une cinquantaine de matches avec l’équipe réserve des Gones et a porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine chez les jeunes.

Kango : « Je dois travailler pour intégrer de manière définitive le groupe pro »

Le natif de Vaulx-en-Velin est le deuxième joueur de la génération 2006 à décrocher un contrat professionnel à l’Olympique Lyonnais, cet été, Daryll Benlahlou (avant-centre). Il en est fier.

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« Je suis très heureux. C’est une énorme fierté de signer dans mon club et ma ville de cœur. Je ne réalise pas trop, c’est assez magique. J’ai eu l’opportunité de jouer l’an dernier, de me montrer, mais ce n’est qu’une étape. Désormais, je dois travailler encore plus et essayer d’intégrer de manière définitive le groupe pro« , a déclaré Steeve Kango.