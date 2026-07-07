Mercato OM : Arrivée surprise d’un attaquant à Marseille ?

L’OM avance discrètement sur une piste offensive. Alors que Pierre Emerick Aubameyang est proche de s’en aller, la direction phocéenne a repéré son éventuel successeur.

Mercato : L’OM identifie déjà le remplaçant d’Aubameyang

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Le secteur offensif de l’Olympique de Marseille connaitra quelques changements cet été. Pierre-Emerick Aubameyang étant proche de faire ses valises. Le Çorum FK, intensifie les négociations pour sa signature. Un accord de principe aurait d’ores et déjà été trouvé avec l’attaquant de 37 ans.

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Le club turc fraîchement promu doit à présent s’entendre avec la direction de l’OM afin de finaliser la transaction. Le président Stéphane Richard et son équipe le savent. Les responsables phocéens anticipent dès maintenant la succession de leur attaquant expérimenté.

L’OM ne souhaite pas être pris au dépourvu. Sacha Tavolieri le confirme, Marseille a d’ores et déjà activé plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif. Et parmi les profils étudiés, le nom d’Albert Gudmundsson est évoqué.

Forte concurrence pour Albert Gudmundsson

L’attaquant islandais de 29 ans évolue actuellement à la Fiorentina. Ses 10 buts inscrits cette saison, combinés à son profil polyvalent ont attiré l’attention de plusieurs clubs. En plus de l’OM, l’Atalanta Bergame et d’autres clubs de Premier League seraient à ses trousses.

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Même si aucun offre n’a encore été transmise, Albert Gudmundsson correspondrait parfaitement aux critères recherchés par Bruno Genesio. Les négociations devraient vite débuter en cas de départ d’Aubameyang.