Mercato : Urgent ! Ibrahim Mbaye proche de Manchester United

Auteur d’une bonne Coupe du Monde avec le Sénégal, l’attaquant du PSG, Ibrahim Mbaye, a vu sa côte monter sur le marché des transferts. En Angleterre, c’est désormais Manchester United qui pointerait le nez pour le joueur de 18 ans.

Mercato : Ibrahim Mbaye veut quitter le PSG cet été

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Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, un autre joueur pourrait quitter le secteur offensif du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. D’après les informations de Santi Aouna, le jeune ailier souhaiterait changer d’air à deux ans de la fin de son contrat.

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Largement devancé dans la hiérarchie établie au PSG, Ibrahim Mbaye aimerait quitter son club formateur afin de trouver un projet capable de lui offrir davantage de perspectives et de responsabilités sur le terrain. Même si son entourage, lui, aimerait bien poursuivre l’aventure dans la capitale.

Pour les proches de Mbaye, un développement sous le maillot rouge et bleu peut encore être bénéfique. Mais le natif de Trappes possède un profil qui plaît à beaucoup de clubs en Europe. En effet, le journaliste de Foot Mercato rapporte que Tottenham et Aston Villa surveilleraient la situation d’Ibrahim Mbaye depuis des mois et pourraient passer à l’offensive dès cet été pour le recruter.

« Ibrahim Mbaye souhaite quitter le PSG, même si son entourage préférerait qu’il poursuive l’aventure au sein du club de la capitale. Aston Villa reste très intéressé, tandis que Tottenham suit également le dossier, mais avec un intérêt moins prononcé », explique Santi Aouna. Sauf si Manchester United boucle le dossier bien avant.

Manchester United prépare une offre de 25M€ pour Mbaye

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Manchester United veut profiter de ce mercato estival pour renforcer au mieux son effectif. En quête d’un ailier capable de dynamiter son attaque, le club anglais aurait jeté son dévolu pour Ibrahim Mbaye.

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À en croire le site spécialisé United in Focus, les Red Devils seraient déjà en train de préparer une première offre à hauteur de 25 millions d’euros pour tenter de convaincre le Paris SG de leur céder Mbaye. De son côté, le double champion d’Europe n’entend pas retenir le joueur contre son gré, mais exigerait au moins 35 millions d’euros pour lui délivrer un bon de sortie.

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Soit un écart de 10 millions d’euros entre les deux clubs. Ce qui pourrait être résolu assez rapidement. Affaire à suivre…