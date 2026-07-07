Mercato FC Nantes : Tout est OK, un crack débarque à Nantes  

Les dirigeants du FC Nantes touchent au but pour un solide défenseur. Le roc est en route pour Nantes.

Mercato FC Nantes : Lucas Perrin arrive !

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Le FC Nantes attend une nouvelle recrue. Les Kita ne badinent pas pendant ce mercato estival. Ils veulent mettre en place une équipe compétitive pour tout rafler en Ligue 2.

Le nouvel entraîneur, Michel Der Zakarian va pouvoir compter sur un nouveau renfort de poids pour apporter de tonus à sa ligne défensive. Après les signatures déjà bouclées du gardien Maxime Dupé et du milieu Wilitty Younoussa, les Canaris s’apprêtent à officialiser leur troisième recrue estivale : le défenseur central Lucas Perrin.

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Selon le journaliste David Phelippeau, le joueur de 27 ans est attendu cette semaine en Loire-Atlantique. Il y passera les examens médicaux d’usage avant de parapher son nouveau contrat. L’opération ne fait plus aucun doute. Pour Der Zakarian, cette signature était une priorité afin de renforcer sa défense avant la reprise du championnat.

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Formé à l’Olympique de Marseille puis passé par le RC Strasbourg, Lucas Perrin portait la saison dernière les couleurs du Sporting Gijón en deuxième division espagnole. Bien qu’il soit lié au club ibérique jusqu’en juin 2027, le solide défenseur a choisi de revenir en France. Il apportera ainsi son vécu au collectif nantais.

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C’est le profil idéal pour encadrer une ligne défensive en pleine reconstruction. Sa connaissance parfaite des exigences de la Ligue 1 est un atout pour le FC Nantes, dont l’ambition reste de retrouver l’élite le plus vite possible. La direction nantaise veut miser sur des joueurs rodés au football français. Et Lucas Perrin ne sera pas la dernière recrue du FC Nantes cet été. Les dirigeants s’activent pour dénicher de futurs renforts, notamment dans le secteur offensif.