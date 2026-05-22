ASSE : Un retour inattendu à Saint-Etienne pour les barrages

Un joueur de l’ASSE, inattendu en cette fin de saison, fait son retour. Il a même réintégré le groupe stéphanois pour la préparation des deux matchs de barrages contre l’OGC Nice.

ASSE : Tardieu retrouve le collectif, à 4 jours du match contre Nice

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L’ASSE a enregistré le retour de Florian Tardieu à l’entraînement collectif, ce vendredi. Il semble remis de sa blessure au mollet, à quatre jours du match aller des barrages contre l’OGC Nice, au stade Geoffroy-Guichard. Le milieu de terrain a certes participé à la séance avec le groupe, mais il est encore loin de son top niveau physique, après presque trois mois sans compétitions.

Toutefois, son retour dans l’équipe est une excellente nouvelle pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Le joueur de 34 ans pourra apporter son expérience aux jeunes joueurs de l’équipe stéphanoise, dans le vestiaire ou même sur le banc de touche.

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Sa présence lors des deux matchs décisifs pour la montée en Ligue 1, contre le Gym, sera précieuse. En effet, Florian Tardieu a connu la montée avec l’ES Troyes en 2021 et avec l’ASSE en 2024.

Le Cardinal prépare aussi Saint-Etienne – OGC Nice

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Souffrant des adducteurs et sorti du terrain contre Amiens (dernière journée de Ligue 2) et face à Rodez (play-off 2), Julien Le Cardinal a également participé à l’entraînement collectif. Il est bien visible sur les photos publiées sur le site internet officiel du club stéphanois.

Cadre du vestiaire et vice-capitaine, le défenseur recruté cet hiver est également un joueur clé de l’équipe de Philippe Montanier. Sa présence en défense centrale rassure ses coéquipiers.

Ben Old en individuel

En revanche, Ben Old s’est entraîné en marge du groupe, en individuel. Selon le média spécialisé Evect, il se remet d’une blessure à la cuisse. La disponibilité du polyvalent ailier pour le match aller, ASSE – OGC Nice, reste incertaine. Suspendu contre Rodez pour accumulation de cartons jaunes, Augustine Boakye est de retour et prépare la réception des Aiglons.

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