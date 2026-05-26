Mercato FC Nantes : Kita prépare une nouvelle vente XXL

Yassine Benhattab est de retour au FC Nantes. Le jeune crack attise les convoitises de nombreux clubs après ses solides performances en Ligue 2.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab sur le départ cet été ?

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Relégué en Ligue 2, le FC Nantes entre dans un été sous tension. Les Canaris doivent vendre. Et plusieurs cadres risquent de quitter la Beaujoire dans les prochaines semaines. Parmi eux, un nom attire déjà beaucoup de convoitises : Yassine Benhattab.

Après la descente, la direction du FC Nantes veut récupérer de grosses liquidités grâce à ses joueurs les plus cotés. Tylel Tati et Matthis Abline figurent déjà parmi les candidats à un transfert important. Mais ils ne sont pas seuls. Yassine Benhattab pourrait lui aussi rapporter une belle somme.

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Prêté au Stade de Reims durant le mercato hivernal 2026, l’ailier droit de 23 ans tentait alors de retrouver du temps de jeu. Son prêt comprenait une option d’achat estimée à 5 millions d’euros. Avec le club champenois, le Marseillais a disputé 13 rencontres. Il s’est aussi illustré en Coupe de France avec un but inscrit contre Le Mans en huitièmes de finale.

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Sous contrat avec Nantes jusqu’en juin 2028, Benhattab conserve une vraie valeur sur le marché. Et surtout, sa cote grimpe vite. Selon Africa Foot, plusieurs clubs ont déjà pris des renseignements pour tenter de l’attirer cet été. En France, le Paris FC d’Antoine Kombouaré avance ses pions. Des contacts auraient été noués avec l’entourage du joueur.

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L’AS Monaco surveille également le dossier de près et voit en lui un profil d’avenir capable d’exploser au plus haut niveau. La concurrence s’annonce rude. En Angleterre, Hull City et Blackburn Rovers suivent aussi le crack nantais. Même intérêt en Allemagne, où Hanovre et Schalke 04 ont coché son nom pour renforcer leur secteur offensif.