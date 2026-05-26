Mercato FC Nantes : Décision prise, c’est terminé pour ce crack

Les dirigeants du FC Nantes veulent se séparer de plusieurs cadres cet été. Un gros départ est prévu dans les prochaines semaines.

Mercato FC Nantes : Patrik Carlgren va quitter Nantes

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Le FC Nantes prépare un nouveau changement dans ses buts. Arrivé libre l’été dernier, Patrik Carlgren se dirige déjà vers la sortie. Le gardien suédois, âgé de 34 ans, ne devrait pas parapher un nouveau bail. Les Kita lui montrent la porte de sortie.

Le gardien de but suédois a posé ses valises sur les bords de l’Erdre en 2024 après son passage à Randers. Barré par la concurrence, il s’est contenté du rôle de doublure. D’après les informations du média suédois Fotbollskanalen, son départ serait désormais acté pour la fin de saison.

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Or, ces derniers jours, une prolongation restait envisagée. Des échanges avaient même eu lieu entre le clan du joueur et les dirigeants nantais, malgré la descente du club en Ligue 2. Mais la tendance a changé. En interne, le FC Nantes miserait désormais sur le retour de Maxime Dupé afin d’en faire son futur numéro 1.

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Durant son passage chez les Jaune et Vert, le Suédois a montré de belles qualités. Il a tout de même disputé onze matchs sous le maillot nantais. Certaines prestations ont marqué les esprits, notamment lors du succès convaincant face à l’OM (3-0) en fin de saison.