Mercato PSG : Un gros transfert bouclé à Paris ? 

Les dirigeants du PSG montrent la porte de sortie à Lucas Chevalier. Le gardien de but français pourrait quitter le club de la capitale cet été.

Mercato PSG : Lucas Chevalier poussé vers la sortie

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Le PSG prépare encore du changement dans ses cages. Et cette fois, Lucas Chevalier semble directement visé. Arrivé il y a moins d’un an pour succéder à Gianluigi Donnarumma, l’ancien gardien du LOSC pourrait déjà glisser vers la sortie. Une situation que confirme désormais le quotidien L’Équipe.

L’été dernier, le club parisien avait fait un choix fort. Donnarumma, alors au sommet, avait été poussé dehors pour laisser place à Lucas Chevalier. Le profil du Français plaisait à Luis Enrique. Mais un an plus tard, le technicien parisien est déçu. Chevalier ne semble plus entrer dans les plans prioritaires du staff. Pire, le gardien français aurait reculé dans la hiérarchie. Renato Marin, considéré comme un immense espoir, prend de plus en plus de place en interne.

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Selon L’Équipe, le Paris SG touche désormais au but pour recruter un nouveau gardien espagnol de 18 ans. Son identité n’a pas encore filtré, mais le dossier serait très avancé. Une arrivée qui risque de provoquer le départ de l’international tricolore. Car Paris compte actuellement plusieurs profils à gérer.

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Matvey Safonov pourrait être le numéro un. Renato Marin, lui, est vu comme un futur grand gardien et sera la doublure du Russe. Ainsi donc, Lucas Chevalier pourrait devenir l’homme de trop. Un départ durant le mercato estival est possible. Surtout si le PSG continue de blinder de jeunes portiers. Deux autres gardiens de 18 ans discutent déjà avec le club pour signer leur premier contrat professionnel.