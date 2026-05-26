Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’une star à Paris !

La direction du PSG tient sans doute son prochain gros coup en attaque. L’attaquant de l’Atlético Madrid, Julian Alvarez, a donné son aval pour un transfert à Paris dès cet été.

Mercato : Julian Alvarez favorable pour une arrivée au PSG

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Alors que le Paris Saint-Germain est pleinement concentré sur sa prochaine finale de Ligue des Champions face à Arsenal, sa direction anticipe déjà les ajustements nécessaires. Si Luis Enrique privilégie certes la stabilité de son groupe. Mais l’entraîneur du PSG ne ferme pas la porte à l’arrivée d’un attaquant de classe mondiale.

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C’est dans cette perspective que le nom de Julian Alvarez revient avec insistance à Paris. L’international argentin est actuellement sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2030. Sauf que ses envies de départ sont très tenaces. Il aspire à rejoindre un club avec un style de jeu plus offensif. Le joueur de 26 ans et ses agents multiplient ainsi les options pour la suite de sa carrière.

L’Atlético Madrid déjà informé de son choix

Et selon les dernières indiscrétions du journaliste Martin Arevalo, l’entourage d’ Julian Alvarez a entamé des démarches informelles pour son transfert. Son agent aurait même clairement signifié à la direction des Colchoneros que son client est désormais très ouvert à un départ le PSG, ou éventuellement vers le FC Barcelone.

🚨 L’agent de Julian Alvarez 🇦🇷 a informé le directeur sportif de l’Atletico qu’il était favorable à un départ au Barca ou au PSG, en cas de bonne offre. (@arevalo_martin) pic.twitter.com/Fxk6Hm5epG — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) May 26, 2026

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Ce signal positif place le PSG en excellente position. Même si rien n’est encore acté dans ce dossier, cet intérêt réciproque entre le club parisien et l’attaquant argentin pourrait rapidement décanter les négociations. L’ouverture du mercato promet ainsi d’être animée du côté du Paris Saint-Germain.