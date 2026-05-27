Mercato OM : Une nouvelle offre XXL tombe pour Himad Abdelli

Arrivé à l’OM il y a à peine six mois, Himad Abdelli pourrait déjà faire ses valises. Le milieu algérien déçoit à Marseille. En Ligue 1, son profil continue de séduire. Et le LOSC avance désormais ses pions.

Mercato OM : Lille tend la main à Himad Abdelli pour relancer sa carrière

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L’hiver dernier, les dirigeants de l’OM avaient déboursé 3 millions d’euros pour arracher Himad Abdelli à Angers. Medhi Benatia croyait fort en ce dossier. Le capitaine du SCO, meilleur passeur du club angevin, débarquait alors avec une vraie cote. Mais depuis, rien ne s’est passé comme prévu.

Peu utilisé, rarement titulaire, l’international algérien n’a pas trouvé sa place dans le système marseillais. Match après match, ses prestations ont laissé un goût d’inachevé. La fin de saison a même confirmé la rupture : Habib Beye l’a progressivement écarté du groupe.

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Du côté de Lille, en revanche, on croit encore au potentiel du joueur. Selon Africa Foot, les Dogues veulent profiter de la situation pour tenter un coup malin durant ce mercato estival. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le LOSC cherche à renforcer son milieu afin d’offrir davantage d’options à son futur entraîneur.

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À Lille, les dirigeants n’ont pas oublié le très bon Abdelli aperçu à Angers. L’idée serait de le relancer dans un cadre plus stable, moins exposé que celui de Marseille. Le club nordiste compte aussi jouer sur cet argument pour convaincre l’ancien Havrais : un environnement plus calme, plus sain et sans la pression permanente qui entoure l’OM.