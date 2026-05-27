Mercato FC Nantes : Kita chasse un cadre, des prétendants débarquent

À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, le gardien de but du FC Nantes, Anthony Lopes croule sous les offres. Son départ est déjà acté à Nantes.

Mercato FC Nantes : Des offres tombent pour Anthony Lopes

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Anthony Lopes affole déjà le mercato. À peine le FC Nantes relégué en Ligue 2, son gardien attire plusieurs clubs de Ligue 1. En tête : le Angers SCO. Mais l’ESTAC Troyes surveille aussi le dossier de près.

Libre dans quelques semaines, l’ancien portier de l’Olympique Lyonnais est en pleine forme. Malgré une saison 2025-2026 compliquée à Nantes, le gardien de 35 ans conserve une solide cote. Du côté de Troyes, promu et champion de Ligue 2, on cherche un gardien capable d’apporter du vécu dans la bataille pour le maintien. Hillel Konaté a assuré l’intérim après la grave blessure de Nicolas Lemaître, mais le club aubois veut renforcer ce poste.

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Cependant, il y a une rude concurrence. Angers avance aussi ses pions. Selon Ouest-France, le SCO a même fait d’Anthony Lopes une priorité pour remplacer Hervé Koffi, attendu de retour au RC Lens après son prêt réussi en Anjou. Le profil du Portugais plaît beaucoup en interne. Un détail compte aussi : Lopes apprécie la région nantaise. Rejoindre Angers lui permettrait donc de rester dans l’Ouest.

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Le seul obstacle est le salaire. À Nantes, l’ancien Lyonnais touche environ 100 000 euros mensuels, un montant largement au-dessus des standards angevins. Une chose, en revanche, semble déjà actée. Anthony Lopes ne gardera pas les cages nantaises en Ligue 2. Son contrat expire le 30 juin et le FC Nantes ne compte pas le prolonger. Sur ce mercato d’été, le vétéran portugais pourrait bien devenir l’un des très bons coups à saisir en Ligue 1.