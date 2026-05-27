Mercato FC Nantes : Pluie de départ annoncée à Nantes

Des mouvements sont attendus au FC Nantes cet été notamment dans le sens des départs. Les dirigeants nantais préparent plusieurs ventes.

Mercato FC Nantes : Kita va vendre plusieurs cadres cet été

La suite après cette publicité

L’opération dégraissage est lancée au FC Nantes. Après des années à flirter avec le danger, le club nantais a fini par chuter cette saison. Direction la Ligue 2. Et avant même de parler recrutement ou reconstruction sportive, il faut de sous pour convaincre la DNCG.

La relégation bouleverse les plans des Kita. Les revenus chutent. Les recettes aussi. Waldemar Kita va donc devoir remettre la main à la poche. Le président et propriétaire du FC Nantes serait contraint d’injecter près de 50 millions d’euros afin de boucler l’exercice et satisfaire les exigences de la DNCG.

À voir

PSG-Arsenal : Une bonne nouvelle tombe pour Mikel Arteta !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Négociation en cours, un coach proche de signer ?

Une somme énorme, supérieure aux 45 millions déjà réinjectés la saison passée via sa holding Flava Group. Au fil des années, l’effort financier devient de plus en plus lourd pour l’homme d’affaires franco-polonais. Et cette fois, la relégation rend l’équation encore plus compliquée.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita chasse un cadre, des prétendants débarquent

Mercato FC Nantes : Décision prise, c’est terminé pour ce crack

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Gattuso bloque un arrivée !

Pour alléger la facture, les dirigeants du FC Nantes compte aussi sur plusieurs ventes importantes durant le mercato. Les départs annoncés de Matthis Abline, Tylel Tati ou encore Dehmaine Tabibou pourraient rapporter de l’argent et compenser une partie des pertes à venir. Car la descente en Ligue 2 ne touche pas seulement les droits TV. La billetterie devrait reculer. Le sponsoring aussi.