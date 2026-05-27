ASSE : L’étonnant avis de Montanier sur le huis clos à Nice

Philipe Montanier, l’entraîneur de l’ASSE, a livré son opinion sur le huis clos lors du décisif match retour à Nice, vendredi. Un avis surprenant !

ASSE-Nice (0-0) : Les Verts ne profitent pas du soutien de leurs supporetrs

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L’ASSE n’a pas réussi à prendre l’avantage à Geoffroy-Guichard, contre l’OGC Nice, lors du match aller des barrages. Les deux équipes se sont séparés sur un match nul vierge (0-0), san aucun tir cadré. L’équipe stéphanoise a pourtant bénéficié du soutien de milliers de supporters au stade Geoffroy-Guichard.

Le public niçois étant interdit de déplacement à Saint-Etienne, tout le stade était acquis à la cause des Verts. Même les places réservées dans le parcage visiteurs ont été occupées par le peuple vert.

Le Chaudron était donc plein à craquer, avec 39 722 spectateurs recensés. Une affluence record ! Bien que poussée par son douzième homme, l’équipe de Philippe Montanier est carrément passée de son match.

Montanier : « Je préfère avoir des supporters dans les stades »

Les Stéphanois et les Niçois s’affronteront, vendredi (20h45), lors du match retour décisif pour la montée des Verts ou pour le maintien des Aiglons en Ligue 1. Cette rencontre se disputera à huis clos au stade l’Allianz Riviera.

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Se prononçant sur la décision de la LFP, l’entraîneur de l’ASSE regrette que les supporters ne soient pas autorisés à ce match d’un enjeu capital.

« Je préfère avoir des supporters dans les stades », a-t-il déclaré après le match aller. « Maintenant, on ne choisit pas. Les conditions seront les mêmes pour les deux équipes et on fera ce match à huis clos comme eux », a-t-il poursuivi.

L’AS Saint-Etienne a-t-elle vraiment besoin encore de soutien ?

Évidemment, Philippe Montanier regrette pour les supporters des deux équipes, privés de l’ultime match décisif de la saison, alors qu’ils ont soutenu leur équipe respective toute la saison.

Sinon, son équipe ne semblent pas avoir besoin du soutien du peuple vert.

Pour preuve, elle n’a pas pu se transcender avec l’énorme coup de pouce de tout un stade face à l’OGC Nice, mardi. Pour rappel, l’AS Saint-Etienne s’était également inclinée dans le sprint final pour la montée directe, face à l’ESTAC (0-3), à Geoffroy-Guichard, le 24 avril dernier, humiliant son public.

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En d’autres termes, les Stéphanois ne sont pas toujours arrivés à capitaliser le soutien de leurs supporters cette saison. De ce fait, il y a des doutes que leur absence à Nice soit un handicap pour le club ligérien.