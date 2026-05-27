Mercato RC Lens : Ça chauffe pour Allan Saint-Maximin !

Auteur de débuts convaincants sous les couleurs du RC Lens, Allan Saint-Maximin attise déjà les convoitises à l’étranger. Notamment en Italie où un promu de Serie A serait passé à l’action.

Mercato RC Lens : Venezia avance sur Allan Saint-Maximin

La suite après cette publicité

Arrivé libre au RC Lens lors du dernier mercato hivernal après son départ du Club América, Allan Saint-Maximin n’avait signé qu’un contrat de six mois avec les Sang et Or. Un choix qui laisse désormais planer le doute sur son avenir dans l’Artois.

Lire aussi : Mercato : Coup de théâtre autour d’une recrue au RC Lens

À voir

Mercato FC Nantes : Kita chasse un cadre, des prétendants débarquent

Surtout que le profil de l’ancien joueur de Newcastle commence à attirer plusieurs prétendants. D’après les révélations de Triveneto Goal, Venezia aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage de l’attaquant français en vue d’une arrivée libre cet été.

Lens veut encore croire à une prolongation

Arrivé avec beaucoup d’attentes, Allan Saint-Maximin a progressivement trouvé son rythme sous les ordres de Pierre Sage. Souvent utilisé comme impact player à ses débuts, l’international français a ensuite gagné du temps de jeu grâce à des prestations convaincantes.

Toutes compétitions confondues, il compte 7 buts et 5 passes décisives en 29 matchs cette saison, dont 4 buts et 3 passes décisives en 13 rencontres avec le RC Lens. Des statistiques qui donnent envie aux dirigeants lensois de poursuivre l’aventure avec l’ancien Stéphanois. Mais le club nordiste reste vigilant sur l’aspect financier du dossier.

Lire la suite sur le RC Lens :

Mercato RC Lens : L’OM craque pour la pépite Ismaëlo Ganiou

Mercato Lens: Urgent ! Pierre Sage répond brutalement à l’OM

À voir

Mercato OM : Une nouvelle offre XXL tombe pour Himad Abdelli

Avec un salaire mensuel estimé à 180 000 euros, Saint-Maximin représente un investissement important pour les Sang et Or. Ceux-ci ne souhaitent pas déséquilibrer leur grille salariale malgré la qualification en Ligue des champions.