Mercato PSG : Incroyable ! Kimpembe pilonne Kylian Mbappé

Mis en avant par le PSG pour la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, Presnel Kimpembe a eu des mots forts pour son ancien coéquipier Kylian Mbappé, parti au Real Madrid depuis l’été 2024.

Le PSG honore Kimpembe pour la finale de contre Arsenal

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Pour sa seconde finale de Ligue des Champions de suite, à la Puskas Arena de Budapest, le PSG a porté son choix sur Presnel Kimpembe, selon les informations du journal Le Parisien. Vainqueur de l’édition 2025, le défenseur central français, qui a quitté son club formateur l’été passé après 20 ans pour rejoindre les rangs de Qatar SC, aurait été choisi par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Le joueur de 30 ans n’a pas caché sa joie après avoir reçu cet honneur.

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« C’est une grande fierté de représenter le Paris Saint-Germain pour cette finale de la Ligue des Champions. C’est mon club de cœur, le club dans lequel j’ai grandi. Je remercie le Président, la Direction sportive, et le coach pour leur confiance. J’espère être un porte-bonheur pour l’équipe et pour tous les supporters parisiens », a confié Presnel Kimpembe dans les colonnes du quotidien régional. Le Champion du Monde 2018 a profité de cette occasion pour glisser quelques mots à Kylian Mbappé.

Presnel Kimpembe à Kylian Mbappé : « Il fallait rester »

Ambassadeur du Paris SG pour la finale de l’UEFA Champions League 2026 face à Arsenal FC, Presnel Kimpembe sera chargé de remettre le trophée au capitaine de l’équipe vainqueur ce samedi soir en Hongrie. À deux jours de ce choc européen, le défenseur central du Qatar SC s’est permis de glisser un petit tacle amical à Kylian Mbappé, qui a quitté le Paris SG il y a deux ans, et ne parvient toujours pas à remporter la Coupe aux grandes oreilles avec le Real Madrid.

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« Partir au Real ? C’est son choix. Fallait rester pour pouvoir la gagner. Il a fait le choix de partir à Madrid, son choix est assumé. C’est son rêve de gosse. Moi, mon rêve de gosse, c’était de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.

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C’est chose faite. Moi forcément, je préfère être à ma place qu’à la sienne », a lancé Kimpembe, qui se moque un peu de Kylian Mbappé et son choix de quitter Paris pour aller à Madrid, où il espérait réaliser son rêve.