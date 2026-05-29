Mercato Stade de Reims : Nicolas Usaï prépare une vente XXL

Le Stade de Reims pourrait rapidement boucler le départ de l’un de ses éléments offensifs durant ce mercato estival. Courtisé à l’étranger, Thiémoko Diarra fait déjà l’objet d’une première offensive concrète venue de Turquie.

Mercato Stade de Reims : Diarra dans le viseur de Kasımpaşa

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Le dossier Thiémoko Diarra commence à s’accélérer du côté du Stade de Reims. Selon les informations d’Onze Mondial, le club turc de Kasımpaşa a transmis une première offre pour tenter de recruter l’attaquant rémois cet été. Si les détails financiers de la proposition n’ont pas filtré, les dirigeants champenois attendraient environ 2 millions d’euros pour laisser partir leur joueur de 24 ans.

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Estimé à 1, 50 millions d’euros sur Transfermarket, Reims souhaiterait également inclure un pourcentage sur une future revente dans l’opération. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, Thiémoko Diarra disposerait déjà d’un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante durant ce mercato.

Un dossier très ouvert

Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant conserve une belle cote sur le marché malgré un temps de jeu irrégulier. Ses qualités de percussion et sa polyvalence offensive continuent d’attirer plusieurs formations étrangères. Si Kasımpaşa représente l’approche la plus concrète, d’autres pistes restent actives dans ce dossier.

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Plusieurs clubs suivent attentivement la situation du joueur en Israël, où il avait laissé une bonne impression lors de son passage à l’Hapoël Haïfa, mais aussi en MLS et en Championship. Le Stade de Reims reste donc attentif aux différentes sollicitations avant de trancher définitivement sur l’avenir de Thiémoko Diarra.