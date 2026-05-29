Mercato : L’AS Monaco et LOSC s’arrachent un joyau mexicain

L’AS Monaco continue d’explorer plusieurs pistes prometteuses pour renforcer son effectif cet été. Très actif en coulisses ces derniers jours, le club princier suivrait désormais avec attention Iker Fimbres, jeune talent mexicain qui commence à faire parler de lui en Europe.

Mercato AS Monaco : Iker Fimbres plaît au Rocher

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Alors que l’AS Monaco traverse une période mouvementée avec le départ annoncé de Sébastien Pocognoli et les discussions autour de l’arrivée de Filipe Luis, les dirigeants monégasques poursuivent également leur travail sur le mercato. Thiago Scuro et Carlos Avina restent particulièrement attentifs aux opportunités du marché.

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Selon les informations de Foot Mercato, l’ASM surveille de près Iker Fimbres, jeune milieu offensif du CF Monterrey. Âgé de 20 ans, le Mexicain s’impose déjà comme l’un des grands espoirs de son pays. Ses performances régulières sous les couleurs du club mexicain attirent désormais plusieurs formations européennes.

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Cette saison, Iker Fimbres a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues avec Monterrey pour trois buts inscrits. Capable d’évoluer dans plusieurs rôles au milieu, il séduit par sa qualité technique, sa créativité et sa maturité malgré son jeune âge.

Une concurrence importante pour Monaco

Mais l’AS Monaco devra se montrer convaincante dans ce dossier. Le LOSC suit également la situation du joueur avec beaucoup d’attention. En Espagne, le Betis Séville apprécie aussi fortement le profil du jeune Mexicain. Les bonnes performances d’Iker Fimbres lui ont récemment permis de découvrir la sélection mexicaine, ce qui pourrait faire grimper les enchères.

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Évalué à 4,5 millions d’euros par Transfermarkt, le coéquipier des anciens Monégasques Lucas Ocampos et Anthony Martial pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds du mercato estival. L’AS Monaco continue ainsi de miser sur de jeunes profils à fort potentiel afin de préparer l’avenir.