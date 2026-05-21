Mercato Stade de Reims : Officiel, le successeur Geraerts connu

Le Stade de Reims tient son nouvel entraîneur. Quelques jours après le départ de Karel Geraerts, le club champenois a officialisé ce jeudi l’arrivée de Nicolas Usaï. L’entraîneur français de 52 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec l’ambition de relancer les Rémois dans la course à l’élite.

Mercato Stade de Reims : Nicolas Usaï nommé sur le banc rémois

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En quête d’un nouvel élan après une saison décevante en Ligue 2, le Stade de Reims a choisi un entraîneur qui connaît parfaitement les réalités du championnat. Nicolas Usaï, libre depuis la fin de son aventure à Pau, débarque avec une solide réputation en Ligue 2 acquise notamment à Pau, Nîmes, Châteauroux et Orléans.

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Dans le communiqué officiel du club, Nicolas Usaï n’a pas caché sa grande joie après sa signature. « Le projet m’a tout de suite motivé. Je reste dans un championnat que je connais bien mais avec une structure dimensionnée pour voir plus haut. Il y a tout pour réussir. J’arrive frais, plein d’énergie, j’ai déjà envie que ça commence », a confié le nouvel entraîneur rémois.

Reims mise sur un profil proche des joueurs

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Le Stade de Reims mise désormais sur un entraîneur réputé pour son management humain et son travail avec les jeunes joueurs. À Pau notamment, Nicolas Usaï avait réussi à valoriser un effectif très jeune tout en installant une équipe compétitive. Le directeur général Mathieu Lacour a également salué ce choix fort du club.

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« C’est un entraîneur qui connaît parfaitement la Ligue 2, qui tire le meilleur de ses joueurs et qui possède un véritable ADN de formateur », a expliqué le dirigeant rémois. Nicolas Usaï retrouvera son groupe à la fin du mois de juin au centre de vie Raymond-Kopa pour lancer officiellement la préparation estivale.