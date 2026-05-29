Mercato Strasbourg : Mateo Del Blanco proche du Racing ?

Le RC Strasbourg pousserait sérieusement et aurait une longueur d’avance sur les autres clubs pour Mateo Del Blanco, jeune latéral argentin très suivi en Europe.

Strasbourg prend de l’avance pour Del Blanco

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Le RC Strasbourg prépare son prochain mercato. Malgré une saison en dents de scie sans qualification européenne, le Racing continue d’avancer sur plusieurs dossiers pour renforcer son effectif.

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Et depuis plusieurs heures, un nom revient autour du club alsacien : Mateo Del Blanco. Le latéral gauche argentin de 22 ans, qui évolue à l’Union Santa Fe, serait fortement suivi par Strasbourg selon plusieurs médias français et argentins.

Le joueur plaît énormément au Racing qui cherche un profil capable d’apporter plus de concurrence dans le couloir gauche. Aujourd’hui, Ben Chilwell reste le seul véritable spécialiste du poste dans l’effectif strasbourgeois.

Sous contrat jusqu’en 2028, il disposerait d’une clause ou d’un montant estimé autour de 3 millions d’euros, accessible pour Strasbourg.

Un dossier qui prend de l’ampleur

Ces dernières heures, plusieurs médias évoquent Strasbourg comme le club le plus avancé sur ce dossier. Fabrizio Romano et des médias argentins expliquent que le Racing serait actuellement en pole position pour recruter le joueur malgré la concurrence de Lyon, Toulouse ou d’autres clubs européens.

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Le profil du joueur correspond parfaitement à la stratégie actuelle du club alsacien. Strasbourg aime miser sur des joueurs jeunes, à fort potentiel et d’augmenter leur valeur marchande. Après Valentin Barco ou Joaquin Panichelli, le Racing pourrait donc encore aller chercher un joueur en Argentine.

Le club semble clairement vouloir continuer à exploiter ce marché sud-américain qui lui réussit plutôt bien ces dernières saisons. Cette piste paraît donc très cohérente avec le projet actuel du RC Strasbourg. Mateo Del Blanco possède un profil moderne, offensif et encore en pleine progression.

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Mais le dossier reste encore loin d’être bouclé. Les autres clubs ne vont pas lâcher le dossier tant que rien n’est conclu. Le Racing prépare déjà activement la suite au vu des départs qui se profile.