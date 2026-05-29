Mercato PSG : Incroyable revirement pour Ibrahima Konaté !

À la recherche d’un défenseur central de classe mondiale pour la succession de Marquinhos, qui pourrait changer d’air cet été, le PSG pourrait créer la surprise en récupérant gratuitement Ibrahima Konaté en provenance de Liverpool. Explications.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté proche d’un départ

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Alors qu’il assurait encore en avril dernier être « proche d’un accord » pour prolonger de cinq ans son contrat avec Liverpool, Ibrahima Konaté semble désormais plus proche d’un départ que d’une continuité avec le club anglais. Après l’optimisme de ces dernières semaines, le dossier aurait brutalement changé de direction.

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En début de semaine, Sky Sports révélait déjà que les négociations étaient au point mort entre les dirigeants des Reds et le clan Konaté, si bien qu’un départ libre en fin de saison était plus que possible. Le média britannique est désormais plus catégorique et annonce même ces dernières heures que l’international français s’apprête à quitter les rangs de Liverpool.

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« Il n’y aura pas d’accord », affirme d’ailleurs un proche du dossier au journal L’Équipe. Arrivé en juillet 2021 pour 40 millions d’euros, l’ancien défenseur central du RB Leipzig serait ainsi sur le point de mettre un terme à une aventure de cinq ans sur les bords de la Mersey. Ce n’était pas le plan initial, mais la fin de saison ratée du groupe d’Arne Slot aurait ravivé des désaccords sur la politique salariale et les investissements du club.

Sur le départ, Ibrahima Konaté serait déjà sur les tablettes d’autres grands clubs européens, puisque le Real Madrid, le Bayern Munich et Chelsea seraient intéressés par son profil. Mais le Paris SG pourrait finalement arracher la signature du roc de 27 ans.

Ibrahima Konaté, la grosse surprise estivale du PSG ?

À l’instar de Mohamed Salah, Andrew Robertson, Freddie Woodman et Rhys Williams, Ibrahima Konaté, en fin de contrat le 30 juin prochain, va lui aussi quitter Liverpool. Ce qui le place dans une position idéale pour négocier avec les clubs de son choix.

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Si les premiers échos évoquent un intérêt du Real Madrid, du Bayern Munich et de Chelsea, le Daily Mail assure que la destination la plus probable pour le natif de Paris est le PSG. Un club auquel le joueur formé au FC Sochaux a déjà été lié dans un passé récent.

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Ibrahima Konaté n’a jamais caché son amour pour le club de sa ville natale et Luis Enrique le verrait comme le remplaçant idéal de Marquinhos aux côtés de Willian Pacho. Toutefois, ce dossier ne devrait pas être réglé avant la Coupe du Monde de cet été.