Mercato : Le FC Nantes subit un sale coup du Real Madrid  

Le FC Nantes vise un gardien de but en Ligue 1 pour le prochain mercato estival. Mais le Real Madrid chamboule les plans des Kita.

Mercato : Ewen Jaouen vers le Real Madrid, l’ASSE et le FC Nantes balayés !

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Le Real Madrid veut Ewen Jaouen. Cet intérêt des Merengue écarte l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes, deux clubs français qui espéraient attirer le gardien du Stade de Reims. Les Verts et les Canaris ont perdu d’avance. Selon les informations de Bertrand Latour, journaliste à Canal+, le jeune international Espoirs dispose désormais d’un choix immense pour son avenir européen.

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L’Europe s’arrache ce grand espoir à quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts. Le portier rémois a déjà visité les infrastructures de Chelsea, tandis que Newcastle suit également ses performances et envisage de passer à l’attaque. Mais la Casa Blanca tient la corde. Le club espagnol cherche le successeur de Thibaut Courtois et voit en Jaouen le profil idéal pour garder ses buts.

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Une bataille royale va donc éclater cet été. Le FC Nantes et l’AS Saint-Étienne ne feront pas le poids devant ces géants européens. Pour laisser filer sa pépite, le Stade de Reims réclame la somme de 25 millions d’euros, un montant un peu élevé qui illustre le talent de ce futur crack. Le Real Madrid peut facilement lâcher cette somme pour s’offrir la pépite.