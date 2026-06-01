Mercato ASSE : La question de l’avenir de Montanier tranchée

La question de l’avenir Philippe Montanier à l’ASSE aurait déjà été tranchée par les responsables de KSV. Est-il reconduit ou quitte-t-il Saint-Etienne ?

ASSE Mercato : Philippe Montanier sur le départ

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Engagé à l’ASSE début février 2026, jusqu’à la fin de la saison, Philippe Montanier n’a pas pu ramener les Verts en Ligue 1. Son équipe a fini à la 3e place et a perdu ensuite le match décisif des barrages pour la montée. L’entraîneur est donc libre de tout engagement, étant donné que la saison supplémentaire dans son contrat était conditionnée par le retour dans l’élite.

Les décideurs du club stéphanois ont donc le choix entre prolonger le technicien de 61 ans ou le laisser partir. Ce dernier a également son mot à dire. Il peut décider de ne pas rempiler, après avoir échoué dans la mission qui lui avait été confiée : à savoir la montée en Ligue 1.

Alors que les spéculations sur l’avenir de l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne animent l’actualité du club, le journaliste Gilles Favard croit savoir qu’il part. « Philippe Montanier sur le départ […] », a annoncé l’ancien consultant de la chaîne L’Équipe sur son compte X.

L’AS Saint-Etienne en quête d’un nouvel entraîneur ?

Kilmer Sports Ventures va donc se lancer à la recherche d’un nouveau coach, si l’on se fie aux informations de la source. Le choix de la Direction des Verts devra être bien inspiré, pour éviter une erreur de casting, comme ce fut le cas avec Eirik Horneland.

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Le technicien norvégien avait relégué les Verts en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024-2025, avant d’être limogé fin janvier 2026 et remplacé par Montanier.