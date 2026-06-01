Mercato : Après la LDC, Arsenal cède un crack au PSG à 45M€

Après une saison 2025-2026 de haut vol, le PSG a amassé plus de 150 millions d’euros grâce à la Ligue des Champions. Une manne suffisante pour convaincre Arsenal FC de laisser l’un de ses cracks rejoindre le groupe de Luis Enrique cet été.

Mercato : Le PSG s’attaque au dossier Gabriel Martinelli

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D’après les informations relayées par TEAMtalk, le Paris Saint-Germain s’est officiellement renseigné sur la situation de Gabriel Martinelli. L’ailier de 24 ans a débuté la finale de la Ligue des Champions sur le banc, dépassé par Leandro Trossard dans les choix de Mikel Arteta.

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Cette rétrogradation de l’international brésilien attise la convoitise du PSG. Surtout que le compatriote de Marquinhos ne compte plus qu’une année de contrat à Londres, même si la formation anglaise dispose d’une option pour étendre ce bail d’une saison supplémentaire.

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Luis Campos devra toutefois livrer bataille dans ce dossier, puisque le Bayern Munich et l’Atlético Madrid seraient également intéressés par le profil de Gabriel Martinelli. Les discussions s’annoncent serrées pour l’attaquant brésilien, mais les dirigeants parisiens disposent de moyens suffisants pour satisfaire les Gunners.

Gabriel Martinelli au Paris SG pour 45M€ ?

Rapide, technique et tourné vers le collectif, Gabriel Martinelli coche de nombreuses cases pour s’intégrer dans le système de jeu de Luis Enrique. Ouvert à un départ en cas d’offre intéressante, le natif de Guarulhos pourrait être tenté par l’idée de rejoindre un club comme le Paris SG, où il pourrait retrouver un second souffle au sein d’un collectif solide et bien structuré.

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De leur côté, les Gunners seraient prêts à délivrer un bon de sortie au Brésilien contre un chèque de 45 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes des finances parisiennes.

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Le recrutement de Gabriel Martinelli pour le PSG serait surtout une façon de remplacer Bradley Barcola, qui pense à un départ cet été. Surtout que Liverpool le voit comme une option viable pour remplacer Mohamed Salah.